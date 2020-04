Animal Crossing New Horizons alle Besucher der Insel: Carlson, K.K, Eufemia

Ding Dong

Bei Animal Crossing: New Horizons besuchen Tiere den Nintendo Switch-Spieler. Unser Guide gibt Informationen zu allen Insel-Gästen wie Carlson, Eufemia und K.K.

Das beliebte Spiel Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch ist immer für eine Überraschung gut: Denn der Gamer lebt nicht einfach nur in Harmonie mit seinen üblichen Insel-Bewohnern, sondern bekommt bei Animal Crossing auch regelmäßig Besuch von anderen Tieren. Wir verraten in unserem Guide alle Informationen zu den NPC-Besuchern wie Carlson, Eufemia, K.K. Slider und Buhu.

