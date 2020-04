Nintendo Switch

Seit dem Frühjahrsupdate ist bei "Animal Crossing: New Horizons" auch Fuchs Reiner hin und wieder auf der Insel zu Besuch. So erkennt man, ob seine Kunstwerke echt sind.

Reiner der Fuchs ist der Kunsthändler von "Animal Crossing: New Horizons".

Er verkauft Gemälde und Statuen, die es auch in echt gibt.

Spieler müssen allerdings herausfinden, welche davon Fälschungen sind.

Das Frühjahrsupdate für "Animal Crossing: New Horizons" hat zahlreiche Neuerungen mit sich gebracht. Unter anderem stattet der Fuchs Reiner den Spielern mit seinem Schatzkutter hin und wieder einen Besuch ab. Darin verkauft er Gemälde und Statuen, allerdings entpuppen sich einige davon als Fälschungen. Spieler können aber nur Originale beim Museum abgeben. Um die Fälschungen erkennen zu können, muss man teilweise schon sehr genau hinsehen.

"Animal Crossing: New Horizons" - Gefälschte Statuen und Gemälde erkennen

Alle Gemälde und Statuen, die Kunsthändler Reiner in seinem Schatzkutter anbietet, existieren nicht nur in "Animal Crossing: New Horizons" sondern tatsächlich. Pro Besuch hat er jeweils vier verschiedene Kunstwerke im Angebot, bei dreien davon handelt es sich stets um Fälschungen. Erkennen können Spieler diese, indem sie sie einfach mit den Originalen vergleichen - am besten geht das wohl über eine Bildersuche im Internet. Sollte Reiners angebotenes Stück Abweichungen vorweisen, ist es eine Fälschung. Allerdings sind diese teilweise so gering, dass Spieler schon fast die Lupe ansetzen müssen, um eine Änderung erkennen zu können.

Wer selbst keine Lust darauf hat, Reiners Kunstwerke mit den Originalen zu vergleichen, der erfährt im folgenden Abschnitt, welche Abweichungen die Fälschungen enthalten (via Animal Crossing Wiki).

An dieser Stelle deshalb eine kleine Spoiler-Warnung: Wer die Fälschungen lieber auf eigene Faust entlarven möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen.

"Animal Crossing: New Horizons" - Das sind die gefälschten Kunstwerke

Die gefälschten Statuen:

Name im Spiel Name des echten Kunstwerks Fehler der Fälschung Athletenstatue Diskobolos Fälschung trägt eine Armbanduhr Dickkopfskulptur Olmekischer Kolossalkopf Fälschung lächelt leicht Eleganzstatue Venus von Milo Fälschung trägt eine Halskette Erhabenstatue Nike von Samothrake Kleid der Fälschung fällt anders Galantstatue David von Michelangelo Fälschung trägt ein Buch unterm Arm Geheimnisbüste Büste der Nofretete Fälschung trägt ein Ohrring am rechten Ohr Hinweisskulptur Stein von Rosette Fälschung ist blau Kriegerstatue Terrakotta Statue Fälschung hat einen Schild auf dem Sockel Prachtskulptur Houmuwu Ding Fälschung hat einen Deckel Uraltstatue Shakōki Dogū Fälschung hat "Antennen" am Kopf Wölfinnenstatue Kapitolinische Wölfin Fälschung hat eine Zunge aus dem Maul hängen

Die gefälschten Gemälde:

Name im Spiel Name des echten Kunstwerks Fehler der Fälschung Altertumsgemälde Dienstmagd mit Milchkrug Es kommt zu viel Wasser aus dem Krug Anmutsgemälde Zurückblickende Schönheit Fälschung ist größer Berühmtgemälde Mona Lisa Mona Lisa in der Fälschung hat auffällige Augenbrauen Detailgemälde Hahn und Henne mit Hortensien Fälschung hat lila Trauben und ein Schriftzug fehlt Einfachgemälde Knabe in Blau Mann auf der Fälschung hat lange Haare Edelgemälde Dame mit dem Hermelin Hermelin auf der Fälschung ist grau Enormgemälde Die Nachtwache In der Fälschung fehlt dem schwarz gekleideten Mann ein Hut Feierlichgemälde Las Meninas In der Fälschung zeigt der Mann in der Tür Daumen hoch Furchtgemälde Otani Oniji III. als Yakko Edobei Die Augenbrauen bei der Fälschung sind gespiegelt Gemüsegemälde Der Sommer Bei der Fälschung fehlt eine Blume unten rechts Perlengemälde Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge Frau auf der Fälschung trägt einen sternenförmigen Ohrring Schöngemälde Die Geburt der Venus Fälschung hat keine Bäume im Hintergrund Ungestümgemälde (links) Wandschirm mit Fūjin und Raijin, Die Götter von Wind und Donner Donnergott Raijin in der Fälschung ist grünlich und es ist ein Schriftzug im Bild Ungestümgemälde (rechts) Wandschirm mit Fūjin und Raijin, Die Götter von Wind und Donner Windgott Fūjin hat in der Fälschung hellere Haut und ein Schriftzug ist im Bild Wintergemälde Der Jäger im Schnee Eine Person und Tiere im Vordergrund fehlen Wissenschaftsgemälde Der vitruvianische Mensch Auf der Fälschung ist ein großer Kaffeefleck

Gemälde und Statuen ohne Fälschung

Bei den folgenden Kunstwerken können Spieler sicher sein, dass Reiner die Originale verkauft:

Name im Spiel Name des echten Kunstwerks Vertrautstatue Der Denker Würdestatue König Kamehameha I. Bekanntgemälde Die Ährenleserinnen Blumengemälde Fünfzehn Sonnenblumen Funkelgemälde Sternennacht Hübschgemälde Pfeifer Kraftgemälde Sämann Lichtgemälde Die kämpfende Temeraire Perfektgemälde Stillleben mit Äpfeln und Orangen Rätselgemälde Die Toteninsel Ruhegemälde Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte Strenggemälde Bar in den Folies Bergère Versinkgemälde Ophelia Wahrgemälde Die Freiheit führt das Volk Warmgemälde Die bekleidete Maja Wellengemälde 36 Ansichten des Berges Fuji, Die große Welle von Kanagawa

