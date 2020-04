"Animal Crossing: New Horizons": Spieler sind von Ostereiern genervt - Nintendo reagiert endlich

Nintendo Swtich

In "Animal Crossing" wird aktuell der Häschentag gefeiert. Doch nicht jeder freut sich darüber. Denn eine Ostereierflut stört den Spielspaß - bis jetzt.

Nintendo reagiert und überarbeitet die Fundrate für Ostereier.

Sie sollten eigentlich eine nette Abwechslung sein, brachten aber zahlreiche Spieler in "Animal Crossing: New Horizons" zur Verzweiflung: die Ostereier während des Häschentags. Diese verstecken sich bis zum 12. April 2020 auf der ganzen Insel - in Flüssen, auf Bäumen, hinter Steinen. Doch offenbar hatte es Nintendo mit den Eiern ein wenig zu bunt getrieben.

"Animal Crossing: New Horizons" - Neues Update reduziert die Ostereierrate

Spieler zeigten sich in den vergangenen Tagen sehr genervt von der Häufigkeit der Ostereier. Wann immer sie die Angel ausgeworfen haben, um einen Fisch zu fangen, hing ein Osterei am Haken. Wann immer sie Erz von einem Stein abbauen wollten, kamen Ostereier zum Vorschein. Wann immer sie mit der Schaufel nach Fossilien gegraben haben, buddelten sie ein Osterei aus. Zu viel für die Fans, die ihrem Ärger auf Twitter Luft gemacht haben.

Meine Lieblingsbeschäftigung in #AnimalCrossing ist eigentlich angeln, aber durch den Häschentag angele ich nur Eier und durch die ganzen Lufteier habe ich grade mal 3 Kirschblüten Anleitungen.

So macht @NintendoDE den Spielspaß komplett kaputt. #AnimalCrossingNewHorizons #acnh — Jᴇɴɴɪғᴇʀ✈ New Horizons (@Jenny30790) April 5, 2020

Nintendo hat sich die Kritik offenbar zu Herzen genommen und das Update 1.1.4 für "Animal Crossing: New Horizons" veröffentlicht. Mit diesem sollen weniger Eier beim Angeln, Graben und Erzsammeln auftauchen. Dies gilt aber nur bis zum 11. April. Am letzten Tag des Häschentags - der 12. April - sollen wieder vermehrt Eier gefunden werden können, um den Ostersonntag gebührend zu feiern.

"Animal Crossing: New Horizons" - Sechs Ostereiersorten treiben die Spieler in den Wahnsinn

Aus den insgesamt sechs unterschiedlichen Eiersorten lassen sich neue Möbel und Kleidungsstücke basteln.

Erd-Glückseier: Diese Eier können Spieler im Boden wie Fossilien finden.

Fels-Glückseier: Steine beherbergen nicht nur Erze, sondern auch diese Art der Eier. Einfach Steine ganz normal abbauen.

Holz-Glückseier: Beim Fällen von Bäumen finden Spieler nun auch hier Eier.

Laub-Glückseier: Ebenfalls in den Bäumen verstecken sich diese Eier. Einfach die Bäume schütteln.

Luft-Glückseier: Geschenke, die an einem Luftballon hängen, enthalten neue Häschentag-Rezepte.

Wasser-Glückseier: Spieler sollten beim Angeln auf mittelgroße Schatten achten. Dahinter können sich nun Eier verstecken.

Wer sich weder für den Häschentag noch die neuen Gegenstände in "Animal Crossing: New Horizons" interessiert, erlebt gerade einige sehr frustrierende Tage im Spiel. Allerdings ist der Eierspuk in der nächsten Woche wieder vorbei und Spieler können sich wieder über den 100. Flussbarsch aufregen, den sie geangelt haben.

