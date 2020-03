"Animal Crossing: New Horizons" - alle Werkzeuge und wie sie freigeschaltet werden

Nintendo Switch

+ © Nintendo Für viele Arbeiten in "Animal Crossing: New Horizons" brauchen Spieler Werkzeuge. © Nintendo

Ohne Werkzeuge geht in "Animal Crossing: New Horizons" nicht viel. Wir verraten, wann Schaufel, Axt und Co. freigeschaltet werden und was Spieler dafür tun müssen.

Seit dem 20. März können sich Spieler in "Animal Crossing: New Horizons*" entspannen.

Allerdings wartet auch etwas Arbeit auf sie.

Die passenden Werkzeuge müssen dafür aber erst freigeschaltet werden.

Fische fangen ohne Angel? Bäume fällen ohne Axt? Auch in den meisten Videospielen ist das nicht möglich. Das gilt natürlich auch für "Animal Crossing: New Horizons" auf der Nintendo Switch. Allerdings enthält das "Reif-für-die-Insel-Paket" von Tom Nook keine Werkzeuge. Diese müssen Spieler nach und nach freischalten. Wir verraten, wann und wie Angel, Axt, Gießkanne, Kescher, Schaufel, Schleuder und Sprungstab (Leiter) bereitstehen.

"Animal Crossing: New Horizons" - Werkzeuge freischalten

Werkzeug Rezept Freischaltung Umgestaltbar Angel 1x Wackelangel, 1x Eisenerz ab Tag 1; Nook-Meilen im Service-Center gegen Rezept für "Robuste Werkzeuge tauschen Ja Wackelangel 5x Ast ab Tag 1; Im Service-Center nach dem Tutorial zum Basteln Ja Axt 1x Wackelaxt, 3x Holz, 1x Eisenerz ab Tag 1; Nook-Meilen im Service-Center gegen Rezept für "Robuste Werkzeuge tauschen Nein Steinaxt 1x Wackelaxt, 3x Holz ab Tag 1; Nook-Meilen im Service-Center gegen Rezept für "Robuste Werkzeuge tauschen Nein Wackelaxt 5x Ast, 1x Stein ab Tag 1; nach Abschluss von Tom Nooks Bastelkurs Nein Gießkanne 1x Wackelgießkanne, 1x Eisenerz ab Tag 1; Nook-Meilen im Service-Center gegen Rezept für "Robuste Werkzeuge tauschen Ja Wackelgießkanne 5x Weichholz ab Tag 1; vier Fische oder Insekten bei Tom Nook abgeben Ja Kescher 1x Wackelkescher, 1x Eisenerz ab Tag 1; Nook-Meilen im Service-Center gegen Rezept für "Robuste Werkzeuge tauschen Ja Wackelkescher 5x Ast ab Tag 1; nach Abschluss von Tom Nooks Bastelkurs Ja Schaufel 1x Wackelschaufel, 1x Eisenerz frühestens ab Tag 2; nach Erhalt der Wackelschaukel mit den Bewohnern* sprechen, einer hat das Rezept für die Schaufel Ja Wackelschaufel 5x Hartholz frühestens ab Tag 2; mit Eugen* reden, wenn er auf der Insel ist Ja Schleuder 5x Hartholz ab Tag 1; nach Abschluss von Tom Nooks Bastelkurs das Rezept bei Nepp und Schlepp kaufen Ja Sprungstab (Leiter) 5x Weichholz frühestens ab Tag 3; erst wenn erstes Haus abbezahlt (98.000 Sterni), Laden von Nepp und Schlepp fertigstellen und mit Tom Nook reden Nein Ebenfalls spannend: "Animal Crossing: New Horizons" - Das sind die Bewohner zum Start.

"Animal Crossing: New Horizons" - schneller Werkzeuge freischalten

In "Animal Crossing*" gibt es zwei Methoden, um schneller an Werkzeuge zu kommen. Dies dürfte aber eher für die Schaufel und den Sprungstab nützlich sein, da alle anderen Werkzeuge bereits ab dem ersten Tag freigeschaltet werden können.

Die erste Variante ist recht umstritten in der "Animal Crossing"-Community: Zeitreisen. Für die einen gehört es einfach zum Spiel dazu, für die anderen widerspricht es völlig dem Spielprinzip. Um in der Zeit zu reisen, muss einfach die Uhrzeit der Nintendo Switch geändert werden. Schon ist im Spiel ein neuer Tag angebrochen.

Wer Zeitreisen vermeiden, aber nicht lange warten will, kann sich auch von Freunden Werkzeuge schenken lassen. Dies ist ab Tag 2 auf der Insel möglich, wenn Dodo Airlines Flüge auf andere Inseln durchführt. Freunde, die bereits weiter im Spiel sind, können Werkzeuge verschenken.

Auch interessant: "Animal Crossing: New Horizons" in der Vorschau – Eine neue Insel für Switch-Besitzer.

anb

"Cyberpunk 2077", "Doom Eternal" und "Half-Life": Diese Spielekracher erscheinen 2020 Zur Fotostrecke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks