Animal Crossing: New Horizons - Die beliebtesten Bewohner der Spieler

In "Animal Crossing: New Horizons" gibt es fast 400 Bewohner, die Spieler auf ihren Inseln besuchen. Das sind die beliebtesten Bewohner.

Jeder von ihnen hat ganz eigene Eigenschaften zu bieten.

Das sind die beliebtesten Bewohner der Spieler.

„Animal Crossing: New Horizons“ bietet eine Menge an Bewohnern, die auf den Inseln der Spieler einziehen können. Insgesamt sind es sogar fast 400. Doch nicht immer zieht der Wunsch-Nachbar ein, weshalb es Mittel und Wege gibt sie loszuwerden. Einige Bewohner haben sich mittlerweile als Favoriten der Spieler hervorgetan. Auf diversen Seiten im Internet wie etwa Reddit oder Twitter sind bereits Top-Listen entstanden.

"Animal Crossing: New Horizons": Die 15 beliebtesten Bewohner

Die Seite Animal Crossing Portal sammelt die Daten der verschiedenen Foren und Portale, die sich mit den Bewohnern in „Animal Crossing: New Horizons“ befassen. Darüber hinaus führt das Portal regelmäßig Umfragen durch, in denen die Teilnehmer über ihre Lieblings-Bewohner abstimmen können. Anhand dieser Daten listet Animal Crossing Portal die beliebtesten Namen auf. Regelmäßig wird die Liste der beliebtesten Nachbarn der Insulanten aktualisiert.

Die aktuelle Top-15 sieht folgendermaßen aus:

Huschke Gunnar Morpheus Ottokar Misuzu Marianne Berry Dominik Ronald Kleo Katharina Jens Martin Fatima Koko

„Animal Crossing: New Horizons“ hat diverse Rekorde gebrochen

„Animal Crossing: New Horizons“ war nur wenige Tage nach dem Release bereits ein absoluter Erfolg für Nintendo. Das Spiel hat sich nach nur einem Monat weltweit fünf Millionen Mal digital verkauft. Keinem anderen Konsolen-Titel ist das bislang gelungen. „Animal Crossing: New Horizons“ ist noch immer das angesagteste Spiel für die Nintendo Switch. Während Microsoft und Sony sich mit der Xbox Series X* und der PS5* bereits einen Wettkampf um die Next-Gen-Konsolen liefern, ist es um Nintendo recht still. Zuletzt hat das Unternehmen das Remake des N64-Klassikers „Pokémon Snap“ für die Switch angekündigt. (ök) *tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

