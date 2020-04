Animal Crossing New Horizons Guide: Zauberstab mit Sternensplittern herstellen:

Hilfe für Nachteulen

Mit dem Zauberstab können Nintendo Switch-Spieler in Animal Crossing: New Horizons blitzschnell das Outfit wechseln. Der Guide verrät wie man ihn bekommt.

Hamburg/Kyōto - Wer schon einmal abends seine Nintendo Switch eingeschaltet hat, um Animal Crossing: New Horizons* zu spielen, der weiß: Wenn der Mond über das Meer strahlt, dann hat die Atmosphäre auf seiner Insel schon etwas Magisches. Das mussten sich die Entwickler auch denken, denn bei Animal Crossing: New Horizons gibt es die Möglichkeit, Sternschnuppen zu fangen - und dann daraus einen Zauberstab herzustellen. Im Guide von ingame.de* erfahren Sie, wie sie ihn den Stab bekommen.

Mithilfe von Sternensplittern, die nur zu bestimmten Tageszeiten gefunden werden können, lässt sich im späteren Spielverlauf ein Zauberstab herstellen, der eine ganz besondere Funktion in Animal Crossing: New Horizons erfüllt. Mit ihm können Spieler in Windeseile zwischen ihren voreingestellten Outfits wechseln und die Spielfigur somit modisch an jede Situation im Spiel anpassen. Ein echtes Muss für jeden Fashion-Afficionado.

Auf ingame.de* lesen, welche Schritte sie beim den Bau des Zauberstabs befolgen müssen* und warum Zeit dafür eine entscheidende Rolle spielt.