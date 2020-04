Animal Crossing: New Horizons – Spieler erschafft komplette Insel auf Klopapier

Und das zu Zeiten des Coronavirus

Luxusgut umfunktioniert – Statt auf der Nintendo Switch baut ein Spieler eine komplette Insel aus Animal Crossing: New Horizons auf einer Rolle Klopapier nach.

Remscheid – Fans von Animal Crossing: New Horizons auf der Nintendo Switch* waren schon immer kreative Köpfe. Nun treibt es ein Fan allerdings auf die Spitze und verewigt das Spiel auf einer Klopapierrolle.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) - Insel auf einer Rolle Klopapier

Der YouTuber ClayClaim baut in seinem Video seine Insel vonAnimal Crossing: New Horizons mithilfe von Ton auf einer Rolle Klopapier nach. Dabei ist die Nachbildung nahezu ein perfektes Abbild einer Insel im neusten Nintendo Switch-Hit des japanischen Videospiel-Entwicklers.

So gibt es beispielsweise nicht nur mehrere Häuser von den einzelnen Bewohnern* der Insel zu sehen, sondern auch den Wassergleiter, mit welchem man auf die Insel kommt. Sein Projekt, das er im Video per Zeitlupe präsentiert, beginnt der YouTuber mit der Landschaft, welcher er sorgfältig auf die Klopapierrolle aufträgt. Darauf folgen alle Wege der Insel und die verschiedenen Höhenzüge.

+ So sieht die fertige Insel von Animal Crossing: New Horizons auf der Klopapierrolle aus. © ClayClaim

Wie ingame.de* berichtet, geht ClayClaim besonders bei den Bäumen und Zäunen ins Detail. Diese fertigt er in minimaler Kleinstarbeit alle per Hand. Nachdem ClayClaim seine Animal Crossing: New Horizons-Insel fertig gebaut hat, muss diese nur noch 25 Minuten im Ofen aushärten, bis letzte Details auf die Rolle Klopapier aufgetragen werden können und das Meisterstück fertig ist. Den gesamten Vorgang kann man in seinem Video bestaunen. Doch ClayClaim ist nicht der Einzige, der seine Liebe für Animal Crossing in die echte Welt trägt. Ein anderer YouTuber ahmt das Schlafen bei Animal Crossing: New Horizons nach*, während ein anderer eine ganze Website im Stil einer Amazon-Tauschbörse* für das Nintendo Switch-Spiel nachbaut.

ClayClaim ist kein Newcomer bei Animal Crossing und kennt sich in der Fangemeinde sogar ein wenig aus. So schreibt er unter sein YouTube-Video: "Jeder veröffentlicht Tour-Video ihrer Animal Crossing: New Horizons-Inseln. Ich auch [...] Jetzt, da ich viele leere Klopapierrollen habe, werden wir unsere Insel auf dieser mit Fimo nachbauen." Mittlerweile hat das Video auf YouTube bereits mehr als eine Viertel-Million Aufrufe.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch) - Nicht das einzige Projekt des Klopapier-Künstlers

ClayClaim, mit bürgerlichem Namen Simon Haase, baut seit Jahren mithilfe von Polymer Clay, einer ofenhärtenden, farbigen Modelliermasse, welche aus PVC-Partikeln besteht, berühmte Videospielszenen nach und veröffentlicht die Ergebnisse als Video auf YouTube. So hat der 33-Jährige, gebürtig aus Remscheid stammende, Künstler bereits mehrere Star Wars Figuren, Spieler aus Fortnite, Häuser und Orte sowie berühmte Marvel-Figuren wie Deadpool nachgebaut.

Dabei ist dem YouTuber die meiste Zeit kein Detail zu klein und er bemüht sich sehr darum, ein perfektes Abbild der Figuren und Orte nachzustellen. Selbst das ohnehin schon recht kleinteilige Animal Crossing: New Horizons bringt er mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten von der Nintendo Switch auf das wohl gefragteste Luxusgut der Corona-Krise: Eine Rolle Klopapier.

