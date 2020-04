Animal Crossing New Horizons: Virtueller Antrag von Streamerin geht schief

Die Frage aller Fragen

+ © Nintendo Animal Crossing New Horizons: Streamerin scheitert mit virtuellen Antrag © Nintendo

Eine Twitch-Streamerin stellte ihrem Freund vor laufender Kamera, die alles entscheiden Frage. Trotz Animal Crossing-Ring kam es nicht zu einem Jawort.

Hamburg - Animal Crossing: New Horizons* begeistert momentan Millionen von Spieler in der schweren Quarantäne-Phase. Es sind jedoch nicht alle vom süßen Life-Simulator auf der Nintendo Switch* beeindruckt. Die Twitch-Streamerin "jenwaaa" wollte ihrem Freund während ihres Livestreams die Frage aller Fragen stellen. Der niedliche Plan vom Heiratsantrag endete jedoch in einem Desaster und einem gebrochenen Herzen.

