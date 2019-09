"Anno 1800": Neuer Patch mit großer Neuerung und ein blumiger DLC kommen

Aufbausimulation

In "Anno 1800" wird es mit dem nächsten Update dunkel.

Knapp einen Monat nach dem ersten Addon steht schon der zweite DLC "Botanica" vor der Tür und ein neues Update soll zusätzlich kostenlose Inhalte bieten.

Nach der Gamescom ist vor dem nächsten Update. Auf der Spielemesse in Köln präsentierte auch Ubisoft neue Informationen zum Aufbauspiel "Anno 1800". Dazu gehören der neue DLC "Botanica" und das fünfte Update für das Spiel. Wir verraten, wann die neuen Inhalte auf heimische Rechner kommen.

"Anno 1800" bekommt einen Tag- und Nachtwechsel

Den 10. September sollten sich "Anno 1800"-Fans rot im Kalender markieren. An diesem Tag wird es das Game Update 5 und den zweiten DLC geben. Besonders spannend dürfte sein, dass "Anno" einen Tag- und Nachtwechsel bekommen wird. Zudem bringt die kommende Aktualisierung unter anderem die Plaza Tiles, die bereits in der Beta vorhanden waren. Mehr Informationen über die Änderungen folgen laut Ubisoft in der Woche vom 2. bis 8. September.

Der zweite DLC für "Anno 1800" trägt den Namen "Botanica" und führt einen Botanischen Garten ein. Dieser soll sich modular bauen lassen und die Attraktivität der Stadt steigern. Wer es schafft, ganze Touristenmassen in den Garten zu locken, erhält unterschiedliche Belohnungen und Items. Für Anno-Nostalgiker wird es einen Musikpavillon geben, der die Musik aus alten Anno-Teilen aufführt.

"Anno 1800": Livestream zeigt Inhalte von "Botanica"

Am 5. September 2019 gibt es einen "Anno 1800"-Livestream zum "Botanica"-DLC. Dort zeigen eine Game Designerin und ein Entwickler, welche Inhalte durch das Addon hinzugefügt werden und wie sich ein Botanischer Garten bauen lässt. Nutzer können in einem Live-Chat ihre Fragen direkt an die Entwickler richten. Der Livestream startet um 16.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Ubisoft.

"Anno 1800": Twitch Drop Event für treue Zuschauer

Darüber hinaus startet am 6. September wieder das "Anno 1800"-Twitch-Drop-Event. Zuschauer ausgewählter Twitch-Streamer bekommen Belohnungen, wenn sie eine gewisse Zeit einen "Anno"-Livestream verfolgen. Als Geschenke winken eine "Botanica"-Werbetafel" und eine "Anno Union"-Flagge. Diese können als Ornament im Spiel gebaut werden. Das Event geht bis zum 15. September 2019. Welche Streamer an der Veranstaltung teilnehmen, ist noch nicht bekannt.

