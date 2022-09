Apple Watch Series 8, SE und Ultra kaufen – Jetzt die neuen Uhren sichern

Von: Noah Struthoff

Apple hat nun auch sein neues Smart Watch Angebot enthüllt. Die neue Apple Watch Series 8, SE und Ultra lassen sich jetzt auch schon kaufen.

Update vom 09.09.2022, 14:25 Uhr: Ihr könnt die neue Apple Watch Series 8 jetzt auch bei vielen Händlern einfach vorbestellen. Folgt diesen Links zum Shop. Jetzt heißt es, schnell sein:

Hamburg – Apple dreht mächtig auf und hat nun drei neue Modelle der Apple Watch vorgestellt. Mit der Series 8, der SE und der Ultra kommen drei verschiedene Varianten auf den Markt, die allesamt unterschiedliche Vorteile bieten. Erhältlich sind die ersten neuen Apple Watch Modelle ab dem 16. September. Sie sind aber bereits vorbestellbar. Wo kann man die neue Apple Watch kaufen und woran unterscheiden sich die Modelle? Hier gibt es die Übersicht.

Apple Watch Series 8 kaufen: Modell in 41 mm und 45 mm hier vorbestellen

Hier kann man die Apple Watch Series 8 kaufen: Bisher lässt sich die Apple Watch nur direkt bei Apple vorbestellen. Spätestens zum Release am 16. September wird sie aber auch bei allen anderen bekannten Händlern verfügbar sein. Hier sind die wichtigsten Links:

Was steckt in der Apple Watch Series 8? Diese Variante ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich. Die Apple Watch Series 8 bietet unter anderem eine Blutsauerstoff- und EKG-App, eine Temperaturerkennung und einen Wasserschutz bis 50 m Tiefe. Dazu kommen noch weitere Features, die man bereits von Vorgänger-Modellen kennt.

Die Apple Watch Series 8 wird mit diversen, unterschiedlichen Armbändern zum Kauf angeboten und kann dadurch individuell angepasst werden. So gibt es unter anderem Nylon, Leder und Edelstahl Armbänder. Die Series 8 wird ab dem 16. September ausgeliefert und kann ab dann überall gekauft werden. Sie fängt preislich ab 499 Euro an.

Apple Watch SE kaufen: Modell in 40 mm und 44 mm hier vorbestellen

Hier kann man die Apple Watch SE kaufen: Das SE-Modell ist ebenfalls bisher nur bei Apple direkt vorzubestellen. Andere Händler ziehen spätestens am 16. September nach. Hier die wichtigsten Links:

Was steckt in der Apple Watch SE? Das SE-Modell ist deutlich günstiger als die anderen Modelle und bietet sich vor allem für diejenigen an, die mit den vielen Features einer Apple Watch nicht ganz so viel anfangen können. Das heißt aber nicht, dass die Apple Watch SE völlig funktionslos ist. Für 299 Euro gibt es hier einen Wasserschutz, ein Retina-Display und eine Sturz- und Unfallerkennung.

Auch das SE-Modell ist mit unterschiedlichsten Armbändern zu bestellen, die in bunten Farben daherkommen. Dieses Modell ist ab dem 16. September deutschlandweit bestellbar und wird dann auch bei Amazon, MediaMarkt und Co. angeboten.

Apple Watch Ultra kaufen: Modell in 49 mm hier vorbestellen

Hier kann man die Apple Watch Ultra kaufen: Das teuerste Modell der neuen Apple Watches ist ebenfalls vorerst nur bei Apple vorzubestellen. Händler wie Amazon oder MediaMarkt ziehen spätestens am 23. September nach. Hier sind alle relevanten Links:

Was steckt in der Apple Watch Ultra? Die Apple Watch Ultra ist das absolute Premium-Modell der Reihe. Sie liegt preislich bei stolzen 999 Euro, doch bietet dafür auch die meisten Features. So ist sie unter anderem mit einem Tiefenmesser fürs Sporttauchen ausgestattet und glänzt durch ein Always-On Retina Display.

Die Apple Watch Ultra ist erst ab dem 23. September verfügbar, aber kann, wie die beiden anderen Modelle, bereits vorbestellt werden. Auch hier findet man viele unterschiedliche Armbänder zur Auswahl.

