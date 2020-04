"Animal Crossing: New Horizons" - Fundorte und Zeiten aller Insekten

Nintendo Switch

80 Insekten können in "Animal Crossing: New Horizons" gefangen werden. Allerdings nicht zu jeder Jahreszeit. Wir verraten, wann welches Insekt auftaucht.

In "Animal Crossing: New Horizons" können Spieler mit allerhand Aktivitäten ihre Zeit verbringen. Sei es, einen Garten samt Blumenbeet anzulegen, Fossilien auf der Insel zu suchen oder Insekten mit dem Kescher zu fangen. Letzteres braucht besonders viel Zeit. Denn das Nintendo-Switch-Spiel hat 80 Insektenarten anzubieten. Diese tauchen aber nur zu bestimmten Jahres- und Uhrzeiten auf.

Wir haben eine Liste aller Insekten in "Animal Crossing: New Horizons*" samt Uhrzeit und ihren Wert in einer Tabelle gesammelt.

"Animal Crossing: New Horizons" - Alle Insekten im Überblick

Insektenart Wert Fundort Monat (Nordhalbkugel) Monat (Südhalbkugel) Uhrzeit Abendzikade 550 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar 4 bis 8 Uhr / 16 Uhr bis 19 Uhr Agrias-Falter 3.000 Sternis fliegt umher April bis September Oktober bis März 8 bis 17 Uhr Allotopus rosenbergi 12.000 Sternis Palmen Juli bis August Januar bis Februar 17 bis 18 Uhr Alpenbock 3.000 Sternis Baumstumpf Mai bis September November bis März den ganzen Tag Ameise 80 Sternis verdorbenes Obst das ganze Jahr das ganze Jahr den ganzen Tag Atlaskäfer 8.000 Sternis Palmen Juli bis August Januar bis Februar 17 bis 8 Uhr Atlasspinner 3.000 Sternis Bäume April bis September Oktober bis März 19 bis 4 Uhr Bergzikade 400 Sternis Bäume August bis September Februar bis März 8 bis 17 Uhr Blattschrecke 600 Sternis tarnt sich als Blatt unter Bäumen Juli bis September Januar bis März den ganzen Tag Blaurüsselkäfer 800 Sternis Baumstumpf Juli bis August Januar bis Februar den ganzen Tag Braunzikade 250 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar 8 bis 17 Uhr Cyclommatus 8.000 Sternis Palmen Juli bis August Januar bis Februar 17 bis 8 Uhr Einsiedlerkrebs 1.000 Sternis Strand das ganze Jahr das ganze Jahr 19 bis 8 Uhr Elefantenkäfer 8.000 Sternis Palmen Juli bis August Januar bis Februar 17 bis 8 Uhr Feuerlibelle 180 Sternis fliegt umher September bis Oktober März bis April 8 bis 19 Uhr Fichtenbock 350 Sternis Baumstumpf das ganze Jahr das ganze Jahr den ganzen Tag Fliege 60 Sternis beim Müll das ganze Jahr das ganze Jahr den ganzen Tag Floh 70 Sternis auf anderen Charakteren April bis November Oktober bis Mai den ganzen Tag Geigenkäfer 450 Sternis Baumstumpf Mai bis Juni / September bis November November bis Dezember / März bis Mai den ganzen Tag Gesichtswanze 1.000 Sternis Blumen März bis Oktober September bis April 19 bis 8 Uhr Giraffenhirschkäfer 12.000 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar 17 bis 8 Uhr Gold-Mistkäfer 3.000 Sternis auf dem Boden Juli bis September Januar bis März den ganzen Tag Goldskarabäus 10.000 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar 23 bis 8 Uhr Goliathkäfer 8.000 Sternis Palmen Juni bis September Dezember bis März 17 bis 8 Uhr Gottesanbeterin 430 Sternis Blumen März bis November September bis Mai 8 bis 17 Uhr Grashüpfer 160 Sternis auf dem Boden Juli bis September Januar bis März 8 bis 17 Uhr Grille 130 Sternis auf dem Boden September bis November März bis Mai 17 bis 8 Uhr Herkuleskäfer 12.000 Sternis Palmen Juli bis August Januar bis Februar 17 bis 8 Uhr Heuschrecke 400 Sternis auf dem Boden August bis November Februar bis Mai 8 bis 19 Uhr Himmelsfalter 4.000 Sternis fliegt umher Dezember bis März / Juni bis September Juni bis September / Dezember bis März 19 bis 8 Uhr Hirschkäfer 1.000 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar den ganzen Tag Honigbiene 200 Sternis fliegt umher März bis Juli September bis Januar 8 bis 17 Uhr Hundertfüßer 300 Sternis unter Felsen September bis Juni März bis Dezember 16 bis 23 Uhr Hyalessa-Zikade 300 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar 8 bis 17 Uhr Japan-Rosenkäfer 200 Sternis Bäume Juni bis August Dezember bis Februar den ganzen Tag Japan-Schillerfalter 300 Sternis fliegt umher Mai bis August November bis Februar 8 bis 19 Uhr Kolibrifalter 300 Sternis fliegt umher April bis August Oktober bis Februar 4 bis 19 Uhr Kohlweißling 160 Sternis fliegt umher September bis Juni März bis Dezember 4 bis 19 Uhr Königslibelle 230 Sternis fliegt umher April bis Oktober Oktober bis April 8 bis 17 Uhr Kugelassel 250 Sternis unter Felsen September bis Juni März bis Dezember 23 bis 16 Uhr Leuchtkäfer 300 Sternis fliegt umher Juni Dezember 19 bis 4 Uhr Ligia exotica 200 Sternis Strandfelsen das ganze Jahr das ganze Jahr den ganzen Tag Marienkäfer 200 Sternis Blumen März bis Juni und Oktober September bis Dezember und April 8 bis 17 Uhr Maulwurfsgrille 500 Sternis wo lautes Zirpen zu hören ist November bis Mai Mai bis November den ganzen Tag Mistkäfer 300 Sternis auf dem Boden Dezember bis Februar Juni bis August den ganzen Tag Monarchfalter 140 Sternis fliegt umher September bis November März bis Mai 8 bis 17 Uhr Motte 130 Sternis fliegt umher das ganze Jahr das ganze Jahr 19 bis 4 Uhr Mücke 130 Sternis fliegt umher Juni bis September Dezember bis März 17 bis 8 Uhr Nasenschrecke 130 Sternis fliegt umher Juni bis September Dezember bis März 17 bis 8 Uhr Nashornkäfer 1.350 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar 17 bis 8 Uhr Orchideenmantis 2.400 Sternis weiße Blumen März bis November September bis Mai 8 bis 17 Uhr Pracht-Hirschkäfer 6.000 Sternis Bäume Juni bis September Dezember bis März 19 bis 8 Uhr Prachtkäfer 2.400 Sternis Baumstumpf April bis August Oktober bis Februar den ganzen Tag Quelljungfer 4.500 Sternis fliegt umher Mai bis Oktober November bis April 8 bis 17 Uhr Regenbogenfalter 2.500 Sternis fliegt umher April bis September Oktober bis März 8 bis 16 Uhr Riesen-Hirschkäfer 10.000 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar 23 bis 8 Uhr Riesenwanze 2.000 Sternis Flüsse und Teiche April bis September Oktober bis März 19 bis 8 Uhr Riesenzikade 500 Sternis Blumen Juli bis August Januar bis Februar 8 bis 17 Uhr Ritterfalter 2.500 Sternis fliegt umher März bis Juni September bis Dezember 4 bis 19 Uhr Sägezahn-Hirschkäfer 2.000 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar den ganzen Tag Sackträger 600 Sternis Bäume das ganze Jahr das ganze Jahr den ganzen Tag Sandlaufkäfer 1.500 Sternis am Boden Februar bis Oktober August bis April den ganzen Tag Schnecke 250 Sternis Felsen bei Regen das ganze Jahr das ganze Jahr den ganzen Tag Schwalbenschwanz 240 Sternis fliegt umher März bis September September bis März 4 bis 19 Uhr Schwimmkäfer 800 Sternis Flüsse und Teiche Mai bis September November bis März 8 bis 19 Uhr Singgrille 430 Sternis auf dem Boden September bis Oktober März bis April 17 bis 8 Uhr Skorpion 8.000 Sternis auf dem Boden Mai bis Oktober November bis April 19 bis 4 Uhr Spinne 600 Sternis Bäume das ganze Jahr das ganze Jahr 19 bis 18 Uhr Stabschrecke 600 Sternis Bäume Juli bis November Januar bis Mai 4 bis 8 Uhr / 17 bis 19 Uhr Stinkwanze 120 Sternis Blumen März bis Oktober September bis April den ganzen Tag Troides brookiana 2.500 Sternis fliegt umher Dezember bis Februar / April bis September Juli bis August / Oktober bis März 8 bis 17 Uhr Vogelfalter 4.000 Sternis fliegt umher Mai bis September November bis März 8 bis 16 Uhr Vogelspinne 8.000 Sternis auf dem Boden November bis April Mai bis Oktober 19 bis 4 Uhr Wanderschrecke 600 Sternis auf dem Boden August bis November Februar bis Mai 8 bis 19 Uhr Wasserjungfer 500 Sternis fliegt umher November bis Februar Mai bis August den ganzen Tag Wasserläufer 130 Sternis Teich Mai bis September November bis März 8 bis 19 Uhr Weiße Baumnymphe 4.000 Sternis fliegt umher Dezember bis März / Juni bis September Juni bis September / September bis Juni 19 bis 8 Uhr Wespe 2.000 Sternis Bäume das ganze Jahr das ganze Jahr den ganzen Tag Zikadenlarvenhaut 10 Sternis Bäume Juli bis August Januar bis Februar den ganzen Tag Zitronenfalter 160 Sternis fliegt umher März bis Juni / September bis Oktober September bis Dezember / März bis April 4 bis 19 Uhr Auch interessant: "Animal Crossing: New Horizons" - So lässt sich Eugen und das Museum freischalten.

