Auf der Suche nach Kühen – Fans stellen Diablo 4 auf den Kopf

Von: Joost Rademacher

Diablo 4

In Diablo 4 hat die Suche nach dem Kuhlevel begonnen. Blizzard bestreitet, dass das Easter-Egg im neuen Teil sei, trotzdem finden Fans überall Hinweise.

Irvine, Kalifornien – Kühe und Diablo gehen so Hand in Hand, wie Leichenexplosion und Knochenspeer. Schon in früheren Teilen der Reihe gab es das berühmte Kuhlevel als Easter-Egg, immer wieder finden die Farmtiere einen Platz im Action-RPG. Da muss es doch auf in Diablo 4 ein Secret Cow Level geben, oder? Blizzard besteht darauf, dass so ein Geheimnis nicht existiert, aber Fans sind überzeugt, irgendwo in Sanktuario verbirgt sich noch eine tierisch große Überraschung. Die Jagd auf das Kuhlevel von Diablo 4 hat begonnen.

In Diablo 2 hat Blizzard eines der bekanntesten Easter-Eggs der Rollenspiel-Geschichte geschaffen. Das geheime Kuhlevel wurde nur zugänglich, wenn man nach einem ersten Durchspielen zurück zu Akt 1 ging und bestimmte Items kombinierte. Ging man durch das entstandene Portal fand man sich auf einer Farm wieder, um aufrecht gehende, bewaffnete Kühe zu bekämpfen. Jetzt ist also Diablo 4 erschienen und wieder fragen sich Fans, ob Blizzard das geheime Level wieder irgendwo eingebaut hat.