Auf diese Knifften sollten Starfield-Spieler setzen

Von: Janik Boeck

Starfield: Die 3 besten Traits im Spiel – Diese Auswahl gibt eurem Charakter dicke Boni © Bethesda

Diese Knifften bringen in Starfield am meisten Spaß.

Hamburg – Starfield ist, zumindest im Early Access, endlich da. Die Fans stürzen sich bereits massenweise in das Weltraum-Abenteuer und erkunden die fremde Galaxie. Starfield bietet dabei eine Fülle an Schießeisen.

ingame.de verrät, wo man in Starfield die besten Waffen findet.

Es gibt unterschiedliche Waffen-Typen in Starfield. Damit die besten Waffen für Sie das Maximum an Effizienz mitbringen, müssen Sie sie auf Ihren Build anpassen.