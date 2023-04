Ausraster im Stream – Oberflächliche Fragen bringen Fibii zum durchdrehen

Von: Joost Rademacher

Teilen

Ausraster im Stream – Oberflächliche Fragen bringen Fibii zum durchdrehen © Instagram: xfibii (Montage)

Mitten im Livestream ist einer Streamerin der Kragen geplatzt. Immer wieder muss Fibii sich Fragen zu ihrem Aussehen gefallen lassen.

Erfurt – Als Streamer auf Twitch muss man im Umgang mit dummen Fragen im Chat immer wieder starke Nerven haben. Mit Fibi Pfeiffer, oder einfach Fibii, sind eben diese Nerven nach einer besonders oberflächlichen Frage eines Zuschauers ein wenig durchgegangen. Bei einer Anmerkung zu ihren Augenbrauen platzte ihr im Livestream der Kragen und sie machte ihrem Ärger über die ständigen Fragen nach ihrem Aussehen ordentlich Luft.

Mehr zum Ausraster von Fibii über ihr Aussehen lesen Sie hier.

Die Streamerin musste sich in den letzten Wochen immer wieder mit Fragen und Anmerkungen zu ihrem Aussehen herumschlagen, selbst EliasN97 musste Fibii deswegen schon den Rücken stärken. Zuletzt brachte so eine Frage aus ihrem Chat im Livestream das Fass aber zum Überlaufen. Auf die Frage, ob an Fibiis Augenbrauen etwas anders wäre als sonst, explodierte sie vor laufender Kamera.