7 vs. Wild Staffel 2 Folge 4: Start und Uhrzeit der Ausstrahlung auf YouTube

Von: Josh Großmann

In dieser Woche kommen Folge 4 und Folge 5 von 7 vs. Wild. Doch wann genau startet die nächste Folge der YouTube-Show? Alles zum Start und Datum gibts hier.

Perleninseln, Panama – Bereits jetzt sitzen die Fans in den Startlöchern für Folge 4 von 7 vs. Wild. Die YouTube-Show von und mit Fritz Meinecke ist extrem beliebt und der Ansturm auf die neuen Folgen ist groß. In Folge 3 haben sich die Teilnehmer einen Unterschlupf gebaut und sind nun mit den Gefahren der ersten Nacht konfrontiert. Wie werden sich Knossi und die anderen Teilnehmer schlagen? Hier steht alles über den Start von Folge 4 von 7 vs. Wild Staffel 2.

ingame.de präsentiert den Start zu Folge 4 von 7 vs. Wild mit Datum und Uhrzeit.

Mit der vierten Folge geht die YouTube-Survival-Show weiter. Bisher haben sich die Teilnehmer wacker geschlagen, doch zehren Hunger und Erschöpfung an den Körpern der Influencer. Mit dem Einbruch der ersten Nacht manifestieren sich neue Probleme, wenn man keinen Schlafplatz hat – so wie einer der Teilnehmer von 7 vs. Wild Staffel.