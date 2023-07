Barbar nach dem Update – Guide zu Season 1 in Diablo 4

Von: Janik Boeck

Diablo 4: Barbar-Build macht 35 Sextillion Schaden © Blizzard Entertainment / Twitter: Icy Veins (Montage)

So levelt man den Barbar im ersten großen Update zu Season 1 von Diablo 4.

Irvine, Kalifornien – In Season 1 von Diablo 4 startet alles von vorne. Man braucht einen neuen Charakter, um an der sogenannten Saisonreise teilzunehmen. Nach den vielen Nerfs im Update gilt der Barbar als eine der Top-Klassen.

ingame.de zeigt den besten Barbar Build in Diablo 4 Season 1 zum leveln.

Nach dem Nerf-Wahnsinn in Diablo 4 Season 1 sind Fans gebrochen. Alle Klassen, allen voran Zauberer, wurden stark geschwächt. Der Barbar ist aber vergleichsweise glimpflich davongekommen.