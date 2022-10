FIFA 23: Ratings des FC Bayern München – So stark sind die Spieler

Von: Josh Großmann

FIFA 23: Ratings des 1. FC Bayern München – So stark sind die Spieler © EA Sports

Die Ratings von Bayern München in FIFA 23 sind bereits bekannt. Ein Leak verrät, wie stark die Spieler der Bundesliga-Spitze werden – hier die Ratings.

Vancouver, Kanada – Ende August gab es einen Fehler bei EA, der es etlichen Spielern erlaubte vorzeitig auf FIFA 23 zuzugreifen. Dabei sind die Ratings von so ziemlich allen Spielern an die Öffentlichkeit gelangt. Den Fans war es möglich, eine zweistündige Testversion auszuprobieren und lieferte so die vermutlich finalen Ratings von FIFA 23. Auch die Ratings der Spieler des FC Bayern München sind deshalb bekannt, sodass man sich bereits jetzt seinen Traumkader zusammenstellen kann.

ingame.de enthüllt die Ratings von Bayern München in FIFA 23 und nimmt den Leak genauer unter die Lupe.

Eigentlich war EA mitten in der Promo-Phase für FIFA 23, jedoch machte ihnen ein eigener Fehler einen Strich durch die Rechnung. Alle EA-Play-Abonnenten hatten einen ganzen Monat vor Release Zugriff auf FIFA 23, sodass nun eine riesige Welle aus Leaks zum Spiel folgt. Der Entwickler sagt selbst, dass nichts in dieser Version des Spiels final ist – jedoch kann man bei diesem Statement nur von Schadenbegrenzung ausgehen.