Fortnite: Chapter 3 endet mit Live-Event – Was zu „Fracture“ bekannt ist

Von: Joost Rademacher

Fortnite: Chapter 3 endet mit Live-Event – Was zu „Fracture“ bekannt ist © Epic Games

Im Dezember endet Chapter 3 von Fortnite mit einem großen Live-Event namens Fracture. Infos zu Startzeit, Dauer und Inhalt des Events gibt es hier.

Cary, North Carolina – Nach nur einem knappen Jahr geht Chapter 3 von Fortnite auf ein verfrühtes Ende zu. Traditionsgemäß endet ein Kapitel des Battle Royale mit einem großen Live-Event, das den Wechsel in die kommende Ära markiert. So ein Event wird es auch in diesem Jahr geben, nur wird es nicht mehr „The End“ heißen, sondern trägt den Titel „Fracture“.

Was Entwickler Epic Games für Fracture geplant haben könnte, verrät ingame.de.

Der Startschuss für Fracture fällt am 3. Dezember 2022. Epic Games hatte kürzlich bereits das Datum für das Event auf sozialen Medien geteilt, wodurch erstmals das Ende von Chapter 3 in Fortnite bekannt wurde. In Deutschland startet das Ganze am 3. Dezember um 22:00 Uhr abends. Die letzten Live-Events von Fortnite waren nie wirklich lang, zum Beispiel dauerten Collision und das Abschluss-Event von Chapter 2 jeweils 11 und 12 Minuten. Vermutlich wird auch Fracture in eine ähnliche Zeitspanne fallen.