Beliebte Movement-Mechanik kehrt in MW3 zurück

Slide Cancel kehrt zurück

+ © Activision (Montage) Warzone: Season 5 Patch Notes © Activision (Montage)

Fans bekommen Bewegung zurück, die sich alle für MW3 wünschen.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 3 macht Fans langsam wieder Hoffnung, dass doch noch ein gutes Call of Duty kommen kann. Nachdem das Movement von MW2 in Grund und Boden gehasst wurde, rudert Activision zurück. Der Slide Cancel, den Fans seit Modern Warfare 2019 kennen, lieben und hassen gelernt haben, kehrt in MW3 endlich zurück. Die Technik ist aber nicht, was sie mal war.

ingame.de verrät, was sich am Slide Cancel in MW3 geändert hat.

Schon vor dem unlogischen Reveal-Event von Modern Warfare 3 gab es Gerüchte, dass der beliebte Slide Cancel zurückkehren könnte.