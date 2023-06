Bester Build für Totenbeschwörer im späten Diablo 4

Von: Janik Boeck

Teilen

Diablo 4: Bester Farm Spot © Blizzard Entertainment (Montage)

Im späten Spielverlauf von Diablo 4 ist der Totenbeschwörer extrem stark. Das ist die Bauweise.

Irvine, Kalifornien – Der Totenbeschwörer nutzt in Diablo 4 die Macht der Toten, um Bosse mit ein paar easy Klicks direkt in die Hölle zurückzuschicken. Der Necromancer braucht dazu aber einen starken Endgame-Build, der aber zum Glück nur ein einzigartiges Item braucht.

ingame.de zeigt den besten Build für den Totenbeschwörer im Endgame von Diablo.

Mehr zum Thema Diablo 4: Bester Totenbeschwörer Build im Endgame – killt Bosse mit zwei Treffern

Der Totenbeschwörer ist eine der stärksten Klassen in Diablo 4. In der Tierlist der Klassen von Diablo 4 spielt der Totenbeschwörer also ganz vorne im S-Tier mit.