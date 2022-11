Pokémon Karmesin Purpur: Erste Bilder zu den Entwicklungen der Starter geleakt

Von: Aileen Udowenko

Auf Twitter kursieren neue Leaks zu Pokémon Karmesin und Purpur. Unter anderem sollen Bilder die Entwicklungen der drei Starter zeigen.

Tokio – Die Entwicklungen der Starter-Pokémon sorgen in jeder Spiel-Generation für reichlich Gesprächsstoff. Auch bei Pokémon Karmesin und Purpur wurde schon viel über das spätere Aussehen von Felori, Kwaks und Krokel spekuliert. Jetzt haben es aber anscheinend einige Fans geschafft, das Spiel vor dem Release in die Hände zu bekommen und posten nun fleißig Bilder der neuesten Pokémon Generation. Somit könnte sich das Geheimnis um die Starter in Karmesin und Purpur bereits gelüftet haben.

Eigentlich dauert es bis zum Release von Pokémon Karmesin und Purpur noch eine Woche, doch schon jetzt wurde vermutlich das Geheimnis um die Starter-Entwicklungen der neuen Editionen gelüftet. Denn übereifrige Fans konnten sich das Spiel anscheinend schon vorab unter den Nagel reißen und teilten jetzt fleißig Bilder des Gameplays auf Twitter.