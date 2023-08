Bug in Baldur‘s Gate 3 lässt Beute verschwinden

Von: Joost Rademacher

Bug in Baldur‘s Gate 3 lässt Beute verschwinden © Larian Studios

Man kann in Baldur‘s Gate 3 etliche Items verpassen, ohne es zu bemerken. Ein fieser Bug lässt Beute einfach unsichtbar werden.

Gent, Belgien – Baldur‘s Gate 3 spart nicht an Kisten, Säcken und Leichen, die man für Gegenstände und Ausrüstung ausräumen kan. Unweigerlich werden dabei auch immer wieder mal leere Behältnisse sein, in denen es nichts zu holen gibt. Leere Kisten sind in Rollenspielen völlig normal, kann im Fall von Baldur‘s Gate 3 aber auch ein Zeichen von einem Bug sein. Ein Fan von Larian Studios‘ neuem Meisterwerk ist auf einen fiesen Fehler im Spiel gestoßen, der Spieler um eine Menge Loot bringen könnte.

Kleidung, Waffen, wertvolle Items und Vorräte – in Baldur‘s Gate 3 steckt Loot in jeder Ritze. Blöd nur, wenn das Spiel euch wichtige Gegenstände einfach unterschlägt. Genau von so einem Fehler kommen immer mehr Berichte auf. Offenbar werden Items, auch wenn sie sich in einer Kiste befinden, durch einen Bug unsichtbar.