Builds in Season 1 für alle Klassen: Leveling und Endgame in Diablo 4

Von: Philipp Hansen

Teilen

Builds in Season 1 für alle Klassen: Leveling und Endgame in Diablo 4 © Blizzard / Tiermaker

Nach dem Patch ist vor dem Patch. Alle Klassen und Builds gibt es auf Deutsch im Ranking für Diablo 4 und die neue Season 1.

Hamburg – Diablo 4 spielt sich in Season 1 völlig anders. Hier findet man die besten Builds für alle Klassen auf Deutsch nach ihrer Power sortiert. Es gibt eine Tier List für die Level-Phase, damit man schnell durch die saisonale Reise kommt. Und es gibt das Endgame-Ranking mit den kaputtesten Builds in Diablo 4, die Bosse one-shotten.

ingame.de zeigt gleich zwei neue Tier Lists in Diablo 4:

Mehr zum Thema Diablo 4: Beste Builds in Season 1 für alle Klassen – Leveling und Endgame

Die Season 1 von Diablo 4 ist gerade erst gestartet. Zudem ist bekannt, dass Blizzard noch einige der krassen Nerfs zurücknehmen möchte. Bedeutet für die Tier List: in den nächsten Wochen kann sich das Ranking ändern, wenn neue Tricks oder DPS-Techniken entdeckt werden.