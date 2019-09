"Call of Duty: Modern Warfare" - Größter Modus aller Zeiten in Beta spielbar

So groß wie Battlefield

Der neueste Teil der "Call of Duty"-Reihe "Modern Warfare" erscheint demnächst. In der Beta wird der größte Modus aller Zeiten spielbar sein.

Am 12. September startet die offene Beta von "Call of Duty: Modern Warfare" zunächst PS4-exklusiv, ehe es am 19. September für PS4, Xbox One und PC in den Krieg geht. Im neuen Teil der Reihe erwarten einen Schlachten, so episch wie noch nie.

"Call of Duty: Modern Warfare": Bis zu 100 Spieler pro Karte könnten möglich sein

Infinity Ward bestätigte, dass der neue Modus "Ground War" in der Beta-Version spielbar sein wird. 40 bis 64 Spielern wird es gleichzeitig möglich sein, gegeneinander anzutreten. Die tatsächliche Anzahl der aktiven Teilnehmer sei dabei abhängig von der Größe der Karte.

Bei Infinity Ward habe man den Modus auch mit 100 Spielern getestet, sich aufgrund der Map-Layouts jedoch für eine geringere Anzahl entschieden. Gänzlich vom Tisch ist die 100-Mann-Variante jedoch noch nicht. Der Entwickler experimentiere weiterhin mit Teamgrößen jenseits der 64 Spieler.

