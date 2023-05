Call of Duty: Activision jagt Fan-Projekte – Community droht mit MW3-Boykott

Von: Philipp Hansen

Teilen

Activision, der Publisher von Call of Duty, killt mehrere alte CoDs auf einen Schlag, an denen Fans seit Jahren basteln. Diese Projekte sind tot.

Hamburg – Call of Duty soll noch 2023 Modern Warfare 2 direkt fortsetzen. Doch Fans rufen zum Boykott des neuen CoDs auf, weil der Publisher plötzlich mit Unterlassungsklagen gegen Jahre alte Fan-Projekte droht. Die Fans können gegen Schwergewicht Activision nur mit ihren geschlossenen Geldbeuteln kämpfen.

Name des Spiels Call of Duty: Modern Warfare III (vermutlich) Release 10. November 2023 (vermutlich) Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Sledgehammer Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre First-Person Shooter

Call of Duty macht jetzt auf Nintendo und droht Fans mit Klagen

Call of Duty droht mit Klagen: Activision, der milliardenschwere Publisher hinter Games wie Call of Duty soll „wie wild rumwüten‘“. Mit rechtlichen Mitteln sei nun gegen zahlreiche Fan-Projekte vorgegangen worden. Solch eine Vorgehensweise kennen kreative Fans beispielsweise auch nur zu gut von Nintendo, die quasi alles von Mods, Leaks, alten Games in neuer Grafik und Fan-Sequels juristisch auf schärfste bekämpfen.

Diese Projekte sind tot: Zuerst traf es die beliebte Mod „sm2“ – das war quasi das alte CoD: MW2, aber mit genau den Balance-Anpassungen, die Fans im Originalspiel vermissen. Nun traf es auch „X Labs“, die aus Angst einer Unterlassungsklage sofort alle Projekte einstampften. Davon betroffen sind die verbesserten Server zu MW2, Ghosts, Advanced Warfare und Black Ops 3. An den Fan-Projekten wurde seit mehreren Jahren kostenlos geschraubt, man benötigte sogar die originalen Spiele dafür.

Call of Duty macht plötzlich Jagd auf Fan-Projekte – Community ruft zum Boykott von MW3 auf © Activision / Imago Images (Montage)

Die Macher geben kampflos auf: „Heute haben wir im Namen von Activision Publishing ein Unterlassungsschreiben in Bezug auf das X Labs-Projekt erhalten. Wir kommen dieser Anordnung nach und stellen den Betrieb dauerhaft ein. Wir danken euch allen für eure Unterstützung in den letzten Jahren.“ Die Aufgabe ist kein Wunder, liegen schließlich alle Rechte bei Activision und ein Rechtsstreit ginge sicher in die Millionen. Hier der Twitter-Tweet dazu vom 22. Mai 2023:

Call of Duty killt alte CoDs, die schon lange tot sein sollten – Fans rufen zum Boykott auf

Community wehrt sich: Die Macher hinter den Fan-Projekten bedanken sich bei den Spielern für den jahrelangen Support. Aus Angst, dass bald auch das Projekt „Plutonium“ die Schotten dicht machen muss, rastet die Community nun aber aus. Denn so gebe es keine Chance mehr, die alten CoDs noch zu erleben – da offizielle Server teils abgeschaltet wurden oder Hacker dort ungehindert ihr Unwesen treiben.

Einige Fans wollen Activision jetzt da treffen, wo es wehtut: am Geldbeutel. Unter einem YouTube-Video mit Titel „Activision wütet wie wild gegen die Call of Duty Community“ wird beispielsweise zum Verzicht gegen Call of Duty: Modern Warfare 3 (kurz MW3 aufgerufen):

Wir müssen den nächsten Cod-Titel unbedingt boykottieren. Wir müssen es Activision wirklich mal zeigen.

Offiziell ist das neue Call of Duty. Modern Warfare 3 noch gar nicht angekündigt, doch uns liegen viele Leaks vor: CoD MW3 kommt im November 2023 – hat neue Map für Warzone 2 im Gepäck.