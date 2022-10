Call of Duty Modern Warfare 2: Alle Systemanforderungen für den PC im Überblick

Von: Philipp Hansen

Call of Duty Modern Warfare 2 Cheater Hacker © Imago / Activision / PNGKey (Montage)

Call of Duty: Modern Warfare 2 unterstützt die neuste Technik. Doch wie stark muss der PC mindestens sein, um den Shooter ordentlich abzuspielen?

Santa Monica, Kalifornien – Call of Duty startet am 28. Oktober 2022 mit dem neuen Teil Modern Warfare 2 durch. Activision hat jetzt die offiziellen PC-Systemanforderungen bekannt gegeben, die der Rechner der Spieler erfüllen muss. Es soll über 500 feine Einstellungen geben, mit dem Spieler das frische CoD an eure Bedürfnisse und Hardware anpassen könnt.

Hier die Übersicht über Mindestvoraussetzungen und empfohlenen PC-Settings. Aber auch die High-End-Variante für Ultra 4K und hohe FPS.

ingame.de verrät alle Systemanforderungen für Call of Duty: Modern Warfare 2 auf dem PC:

Nur wenige Wochen nach Modern Warfare 2 erscheint Warzone 2 noch in 2022. Derzeit kennt man die offiziellen Systemanforderungen für das neue Battle Royale noch nicht. Spieler können aber davon ausgehen, dass sich die Systemvoraussetzungen nicht zu sehr von Modern Warfare 2 unterscheiden dürften. Beide Call of Dutys wurde zusammen entwickelt und greifen auch ineinander.