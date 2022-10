Call of Duty Modern Warfare 2: Ultrarealistisches Video von Amsterdam verblüfft Gamer

Von: Ömer Kayali

Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass es sich hierbei um einen Screenshot aus „Call of Duty: Modern Warfare 2“ handelt. © Activision/Infinity Ward

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ ist der neueste Ableger der beliebten Shooter-Reihe. Ein virales Video zeigt eine beeindruckend realistische Grafik.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint offiziell erst in wenigen Tagen. Wer das Spiel vorbestellt, kann die Einzelspieler-Kampagne allerdings schon vor dem Release spielen. Der Modus führt an verschiedene Orte, die so mehr oder weniger auch in Echt existieren. Eine der ersten Missionen der Kampagne findet zum Beispiel in Amsterdam statt. Im Netz kursieren bereits mehrere Videos davon und Spieler sind erstaunt über die realistische Grafik. Einige Clips haben die virtuelle mit der echten Stadt gegenüber gestellt und zeigen, wie detailgetreu die Straßen und Gebäude nachgebildet sind.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“: Video vergleicht Amsterdam im Spiel und in Echt

Der YouTuber „Dan Allen Gaming“ hat ein Video auf seinem Kanal hochgeladen, in dem abwechselnd das Amsterdam in „CoD: Modern Warfare 2“ und das echte Pendant zu sehen sind. Die Entwickler haben die Stimmung des realen Vorbilds gut eingefangen, mit umherstreifenden Menschen, Ziegelstein-Gebäuden und dem charakteristischen Fluss, der zwischen den Straßen fließt. Wenn es etwas auszusetzen gibt, dann an den menschlichen Charakteren im Spiel, deren Aussehen und Bewegungen nicht sonderlich realistisch sind. Hier ist das Video:

Es ist nicht das erste Mal, dass die „Call of Duty“-Entwickler bekannte reale Schauplätze detailgetreu nachbilden. Zuvor war beispielsweise schon der berühmte Piccadilly Circus in London im ersten „Modern Warfare“ zu sehen. Die neuesten Spiele der „CoD“-Reihe sind grafisch meist echte Hingucker, doch da jedes Jahr ein neuer Teil erscheint, sind Fans mittlerweile etwas überdrüssig. Immerhin ist „Call of Duty: Warzone“ zu einem echten Hit geworden. Zusammen mit „Modern Warfare 2“ launcht auch das neue „Warzone 2“, auf das die meisten Fans gespannt warten. „Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.