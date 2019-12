Call of Duty: Modern Warfare - Capital Bra verursacht Fan-Ansturm im Spiel

Der Bratan bleibt der Gleiche...

+ © DPA / Uli Deck Capital Bra hat einen folgenschweren Fehler in Call of Duty Modern Warfare begangen © DPA / Uli Deck

Der erfolgreiche Deutschrap-Star Capital Bra beging einen folgenschweren Fehler. Auf Instagram postete er einen Modern Warfare Screenshot - mit fatalen Folgen ...

Vladislav Balovatsky, besser bekannt als Capital Bra, ist in Deutschland erfolgreicher als die Beatles. Die Nachteile seines unfassbaren Hypes musste der gebürtige Russe nun am eigenen Leib erfahren. Während einer entspannten Runde Call of Duty: Modern Warfare postete Capital Bra auf Instagram, wie gut er in dem Ego-Shooter sei. Wenig später bereute der Rapper sein Posting.

Capital Bra: Erfolgreicher als die Beatles - nicht nur in Modern Warfare

So gut wie jedem Jugendlichen auf Deutschlands Straßen ist Capital Bra ein Begriff. Wie aus dem Nichts entstand ein noch nie dagewesener Hype um den Berliner Rapper. Angefangen hatte seine erfolgreiche Karriere 2014 bei der Hip-Hop Veranstaltung "Rap am Mittwoch" in Berlin.

Auf der Bühne ging es darum, seinen Gegenüber möglichst originell zu beleidigen. Bei den sogenannten Rap-Battles konnte Capital Bra bereits einige Fans gewinnen und sogar den Newcomer-Preis einheimsen. Durch ein Feature mit der 187-Straßenbande aus Hamburg wurde Capital Bra dann auch der breiten Masse bekannt. Die erste Goldene Platte gab es dann für Capital Bra mit dem Song "Paff Paff & Weiter".

Seitdem ist für den Erfolg des Rappers kein Ende in Sicht. Jeder seiner Songs wird ein Hit. Sogar Pop-Titan Dieter Bohlen produzierte mit Capital Bra eine Neuauflage seines Modern Talking Songs "Cheri, Cheri Lady", welcher auf Platz 1 der deutschen Charts landete. Insgesamt schaffte es Capital Bra mit 19 Songs an die Spitze der deutschen Charts. Zum Vergleich: Die Beatles schafften es hierzulande nur mit 11 Songs auf den Top-Position.

Call of Duty: Modern Warfare - ein Posting von Capital Bra mit Folgen

Wenn Capital Bra gerade mal nicht an einem neuen Nummer-eins-Hit bastelt, dann zockt er gerne mal eine Runde Call of Duty: Modern Warfare. Die erfolgreiche Shooter-Reihe scheint auch den Deutsch-Rapper gepackt zu haben. Auf Instagram wollte er seinen 3,8 Millionen Followern zeigen, wie sehr er sich im Spiel verbessert hat.

+ Auf diesem Bild verriet Capital Bra seinen Playstation Namen in Call of Duty Modern Warfare © Instagram: Capital Bra

Allerdings machte Capital Bra einen folgenschweren Fehler. Auf dem Screenshot war sein Playstation-Name zu sehen (capi_original). Was folgte, waren hunderte Nachrichten von Fans, welche ihr Idol unbedingt grüßen wollten. Seine Ruhe hat der Rapper nun nicht mehr beim Zocken. Wie im Video zu sehen ist, flog eine Nachricht nach der anderen in das Postfach von Capital Bra. Immerhin reagierte er amüsiert über seinen Fauxpas.

Capital Bra nimmt Post-Ausrutscher bei Call of Duty: Modern Warfare mit Humor

„Kacke man, was habe ich gemacht? Haha, hier geht es gleich richtig ab. Was geht, Bra? Alles gut, man. Schöne Grüße zurück. Jetzt ballern die mich hier. Ich küsse Eure Augen, Berlin lebt! Ja, hier geht es ab, Bratan. Gebt Euch mal mit den Bras, kommt rein zocken, Bra. Du weißt Bescheid, hier geht es ab. (…) Gebt Euch Modern Warfare, ich komme ab und zu abends zocken. Wenn Ihr Bock habt, schickt eine Einladung, dann zocken wir zusammen.“ Der Rapper ist seinen Fans demnach alles andere als böse gesinnt, sondern lud sie sogar zu einer gemeinsamen Runde von Call of Duty: Modern Warfare ein.

Capital Bra sollte allerdings auch Pausen vom zocken einlegen. Wie auf ingame.de* berichtet wird, drohen einem Call of Duty eSportler nun ernsthafte gesundheitliche Probleme, weil er sich zu wenig bewegt.

Quelle: ingame.de