Call of Duty Modern Warfare: Spieler fordern 6 vs 6 Karten - Kommen Sie bald?

Neue Maps - Bitte!

Call of Duty Modern Warfare: Kommen neue Maps? Spieler äußern Wünsche

Call of Duty Modern Warfare bietet über die letzten Wochen, vermehrt neue Inhalte für Spieler. Doch trotzdem wünschen sich die Gamer bestimmte Maps.

Call of Duty Modern Warfare Fans wünschen sich mehr 6v6 Maps.

Infinity Ward antwortet in einem Twitter Posting.

Eine der 6v6 CoD:MW Karten könnte Overgrown sein.

Seit dem Erscheinen von Call of Duty Modern Warfare im letzten Oktober gab es immer wieder Wünsche aus der Community, um das Spiel für die Fans besser zu machen. Bei einigen Hinweisen hat der Entwickler Infinity Ward sehr schnell reagiert und diese umgesetzt, wie zum Beispiel bei der 24/7 Playlist "Shoot the Ship", oder dem Einführen beliebter Spielmodi wie Gunfight.

Auch das neue Ranking-System, welches sich von dem früheren Prestige-System drastisch unterscheidet, wurde oft kritisiert, wobei das im neuen System enthaltene Season-Konzept viele Fans begeistert.

Call of Duty Modern Warfare: Fans wünschen sich mehr 6v6 Maps

Das Thema Maps ist im aktuellen Call of Duty Modern Warfare ein großes Thema in der Community, denn vielen Spielern fehlt eine ausreichende Menge an Karten, die in 6v6 gespielt werden können. Viele der Maps sind zu groß, als dass man sie in Team Deathmatch, Hardpoint oder Domination spielen könnte.

We need more 6v6 maps :) — Ghost (@_ghost100) January 7, 2020

So ist der Wunsch der Call of Duty Modern Warfare Community an Infinity Ward immer häufiger das Einführen weiterer mittelgroßer Maps, die dann auch für 6v6 funktionieren.

Infinity Ward antwortet auf Wunsch nach 6v6 Maps in Call of Duty Modern Warfare

Nachdem auf Twitter der Wunsch nach weiteren 6v6 Maps in Call of Duty Modern Warfare geäußert wurde, hat der Art Director Joel Emslie von Infinity Ward direkt darauf geantwortet und sagt: "Wir hören euch Leute und wir arbeiten so schnell daran wie es nur menschenmöglich ist."

Dies ist natürlich nicht nur eine hervorragende Neuigkeit für alle Spieler, die auf 6v6 Maps warten, sondern auch für diejenigen, die gerne weitere neue Maps in Call of Duty Modern Warfare sehen wollen. Erst kürzlich wurde auf ingame.de* berichtet, dass die Karte Overgrown demnächst in einem Update enthalten sein könnte. Infinity Ward hat eine lange Liste an Wünschen der Fans und nun kam kürzlich auch noch der Hinweis vieler User, dass sie gerne eine Assist bei Abschüssen von Killstreaks hätten.

Shoot House ist beliebteste 6v6 Map in Call of Duty Modern Warfare

Wenn man der Community von Call of Duty Modern Warfare Glauben schenken kann, dann ist die neue Karte Shoot House eine der beliebtesten 6v6 Maps in CoD:MW. Sie ist aktuell die einzige 6v6-Map, die keine Überarbeitung aus einer älteren Call of Duty Version ist, wie zum Beispiel Shipment, Vacant oder Crash.

Natürlich brauchen komplett neue Maps in der Entwicklung viel mehr Zeit, als einfach schon vorhandene Karten etwas zu überarbeiten, da es lange braucht zu Testen, ob sie auch gut spielbar sind. Diese Zeit sollte man Infinity Ward unbedingt geben, damit die Maps am Ende auch den benötigten Spielspaß bieten.

Dennoch könnte der kürzlich entdeckte Bug zum Finishing Move in Call of Duty Modern Warfare zur Linderung des Spielspaßes beitragen. Das Gegenteilige ist allerdings im Folgenden der Fall, da ein Spieler einen Glitch entdeckte, der es den Spielern ermöglicht eine dritte Waffe bei sich zu tragen.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Quelle: ingame.de