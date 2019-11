Call of Duty: Modern Warfare - Spieler findet kuriosen Trick gegen Sniper

Auf die Idee muss man erstmal kommen

Scharfschützen sind in Call of Duty: Modern Warfare besonders hartnäckige Gegner. Ein findiger Spieler hat kürzlich einen kuriosen Trick gegen Sniper entdeckt.

In Call of Duty: Modern Warfare erfreut sich der Bodenkrieg-Modus großer Beliebtheit. Bis zu 64 Spieler können gleichzeitig auf einer der Bodenkrieg-Maps in CoD: Modern Warfare spielen. Camper sind jedoch auch in diesem "Riesen-Modus" ein Problem. Ein findiger Spieler hat nun eine unkonventionelle Taktik gegen Sniper gefunden.

Call of Duty: Modern Warfare - Der wohl kreativste Trick gegen Sniper

Wie ingame.de* berichtet, entpuppen sich besonders auf der Karte Tavorsk District lauernde Scharfschützen als echte Plage. Überall auf der Map gibt es Hochhäuser, auf denen sich Sniper gern positionieren, um die gegenerischen 32 Spieler ins Fadenkreuz zu nehmen. Mit einem Trick lässt sich ihr Höhenvorteil jedoch blitzschnell ins Gegenteil verkehren.

Der Spieler wirft zunächst seine Vorräte auf den Boden. Wenige Sekunden später wirft er seine zweiten Vorräte auf genau dieselbe Stelle. Dies nutzt er aus, um auf der Lieferdrohne, welche die zweite Vorratslieferung abgefangen hat, in die Lüfte zu steigen.

Nun besitzt er den Höhenvorteil und erledigt den Sniper auf dem Hochhausdach dank dieses Tricks im Handumdrehen. Auf ingame.de* erfahren Sie, wie praktisch diese Strategie in Call of Duty: Modern Warfare wirklich ist und welche Voraussetzungen für die Umsetzung nötig sind.

