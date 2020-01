Call of Duty Modern Warfare Update ist live. Neue Waffe und mehr Slots

Es ist da!

+ © Infinity Ward/ingame Call of Duty Modern Warfare: Patch vom 22. Januar bringt etliche Änderungen. Unter anderem eine neue Waffe. © Infinity Ward/ingame

Call of Duty Modern Warfare hat das große Update bekommen und damit vielen neuen Inhalt erhalten. Unter anderem eine neue Waffe und weitere Slots.

Patch bringt neue Waffe für Call of Duty Modern Warfare

Kommt der Patch zur gewohnten Uhrzeit?

Ist jetzt Schluss mit nervigen Bugs in Modern Warfare?

Seit dem letzten großen Update in Call of Duty Modern Warfare ist einiges an Zeit vergangen. Anfang Dezember erschien ein großer Patch, welcher den Startschuss für die erste Season gab. In der Zwischenzeit gab es mehrere kleine Updates, welche sich allerdings hauptsächlich auf Modi und Playlisten bezogen.

Entwickler Infinity Ward hat nun allerdings angekündigt, dass am Mittwoch, dem 22. Januar ein riesiges Update für Call of Duty Modern Warfare erscheinen wird, welches nervige Probleme beheben und eine neue Waffe in das Spiel einführen soll.

Wann genau erscheint der Call of Duty Modern Warfare Patch?

Dass der Patch am 22. Januar online geht, steht bereits fest. Die Uhrzeit wurde seitens des Entwicklers jedoch noch nicht enthüllt. Sollte dieses Update kein Ausreißer sein, so dürfte es um die gewohnte Uhrzeit wie die anderen Patches erscheinen. Um 19 Uhr deutscher Zeit dürfte der Patch online gehen, welcher aufgrund seiner Größe einiges an Downloadzeit in Anspruch nehmen wird.

Was ist neu im Patch für Call of Duty Modern Warfare

Das Prachtstück des Patches ist wohl die neue Waffe. Die Armbrust wird nach der RAM-7 und Holger-26 die dritte zusätzliche Waffe in Call of Duty werden. Natürlich wird auch die Armbrust kostenlos für alle Spieler verfügbar sein. Um sie freizuschalten, muss man eine Ingame-Challenge in Call of Duty Modern Warfare abschließen.

In einer offiziellen Ankündigung wird erklärt, wie man die Armbrust findet und freischaltet. "Am 22. Januar ist die elegante One-hit-Waffe verfügbar und ausrüstbar. Im Menü findet man die Armbrust bei den Scharfschützengewehren. Um die Waffe freizuschalten, muss man eine mit Scharfschützengewehren zusammenhängende Ingame-Challenge absolvieren." Wie genau diese aussieht, ließ Infinity Ward bislang jedoch im Dunkeln.

+ Die Armbrust wird als neue Waffe in Modern Warfare eingeführt © Infinity Ward

Das Update wird einen weiteren Wunsch der Community erfüllen: Fünf neue Klassenslots werden die Spieler erhalten. Da in Call of Duty Modern Warfare das Prestige-System abgeschafft wurde, gab es für Spieler bislang keine Möglichkeit, weitere Klassenslots freizuschalten. Auf Drängen der Community in Foren wie Reddit hat Entwickler Infinity Ward nun reagiert und bringt mit dem Patch die geforderten Zusatz-Slots. Damit steigt die maximale Anzahl der Klassenslots nun auf zehn.

Nervige Probleme in Call of Duty Modern Warfare sollen beseitigt werden

Call of Duty Modern Warfare hat schon seit geraumer Zeit mit Bugs und Exploits zu kämpfen. Im Patch soll nun endlich die Spieler-Kollision behoben werden. Ab sofort soll es demnach nicht mehr möglich sein, von den eigenen Teamkameraden weggestoßen zu werden.

Über den Slide-Exploit und die Bodenkrieg Wallhacker wurde bislang nichts verkündet. Dass Infinity Ward diese massiven Probleme in Call of Duty Modern Warfare jedoch einfach ignoriert, scheint unvorstellbar. Ob dieser Patch wirklich die erhoffte Besserung bringt, bleibt abzuwarten.

