Call of Duty Modern Warfare: YouTuber nutzt witzigen Controller mit Erfolg

+ © YouTube: Super Louis 64/Infinity Ward/Ingame Call of Duty Modern Warfare YouTuber wagt Bongo Trommel Experiment © YouTube: Super Louis 64/Infinity Ward/Ingame

Call of Duty Modern Warfare ist kein witziges Spiel. Aus diesem Grund nutzt ein YouTuber jetzt einen lustigen Controller und hat sogar Erfolg.

Mit Trommeln zum Sieg in Call of Duty Modern Warfare

Bananen und Gitarren als Controller

So gut lief das Bongo Experiment in Modern Warfare

Seit dem Release von Call of Duty Modern Warfare streiten sich PC- und Konsolenspieler über die Wahl zwischen Maus und Controller. Diese Debatte ist bereits seit etlichen Jahren ein Thema bei Gamern. Durch die in Modern Warfare neu eingeführte Crossplay-Funktion, wurde dieses Streitthema neu entfacht. YouTuber "Super Louis 64" umgeht diese knifflige Frage und spielt den Shooter schlicht und ergreifend mit Bongo Trommeln. Wie das Experiment ausgeht, zeigt er im urkomischen Video.

Call of Duty Modern Warfare: Bongo Trommeln statt Controller

In der Debatte über Maus oder Controller dachte "Super Louis 64" über den Horizont hinaus und schnappte sich glatt ein paar Bongo Trommeln zum Zocken. Bei den Trommeln handelt es sich jedoch um ein ganz spezielles Exemplar aus der Donkey Kong Spielreihe.

Im Jahre 2003 brachte Nintendo das Rhythmus-Spiel Donkey Konga für den GameCube heraus. Mit im Spielpaket waren auch die Bongo Trommeln, welche im Spiel als Controller dienten. Der YouTuber "Super Louis 64" nutzte nun eine aufgemotzte (gemoddete) Version der Bongo Trommeln, um Call of Duty Modern Warfare zu spielen.

YouTuber "Super Louis 64" hat die verrücktesten Ideen

Auch wenn der YouTuber erst seit kurzer Zeit Videos produziert, hat er schon einige interessante Ideen bezüglich alternativer Controller gehabt. Die Kampfjets im Spiel Ace Combat 7 steuerte er mit seinem Körper via Motion Controls. "Mit Essen spielt man nicht." Diesen Satz kannte "Super Louis" anscheinend nicht, denn Halo Reach zockte er mit mehreren Bananen als Controller. In seinem bisher populärsten Video spielt er Halo 3 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit einer Guitar Hero Gitarre durch.

So gut waren die Bongo Trommeln in Call of Duty Modern Warfare

Die komplette Bandbreite an Control-Features konnte der YouTuber mit den Bongos allerdings nicht abrufen. Die Möglichkeiten zum Nachladen der Waffe, Sprinten, Zielen oder Wechseln der Waffe in Call of Duty Modern Warfare blieben dem Trommler verwehrt. Nichtsdestotrotz begab er sich direkt in eine Runde Team Deathmatch.

+ Mit diesen Einstellungen trommelte sich der YouTuber durch Call of Duty Modern Warfare © YouTube: Super Louis 64

Seinen ersten Kill konnte er sich ohne Probleme mit der Origin 12 Schrotflinte sichern. Die wuchtigen Einzelschüsse schienen perfekt zu dem rhythmischen Trommeln zu passen. Nach einigen Versuchen konnte sich der YouTuber sogar einen Abschuss per Wurfmesser sichern. Auf Reddit fand das Video großen Anklang, weshalb der nächste verrückte Controller für Call of Duty Modern Warfare wohl schon geplant ist.

Auch große Aufmerksamkeit auf Reddit konnte ein Bug machen, welcher für Probleme beim Finishing Move in Call of Duty Modern Warfare sorgte.

