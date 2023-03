Call of Duty in Roblox – Hobby-Entwickler stellen Milliarden-Konzern in den Schatten

Von: Janik Boeck

Fans sind seit längerer Zeit stark enttäuscht von Call of Duty. Einige Hobby-Entwickler haben das Franchise in Roblox nachgebaut. Und es ist extrem gut.

Santa Monica, Kalifornien – Die glorreichen Tage der ehemaligen Shooter-Platzhirsche Call of Duty und Battlefield scheinen vorbei zu sein. Battlefield 2042 erholt sich noch immer – soweit das überhaupt möglich ist – vom Fehlstart und Call of Duty hat mit Warzone 2 so viele falsche Entscheidungen getroffen, dass Fans nicht aufhören, Updates zu verlangen. Weil Activision die Gebete nicht erhört, haben Hobby-Entwickler ein eigenes Call of Duty in Roblox entwickelt – und es ist richtig gut.

Name des Spiels Roblox Release 1. September 2006 Publisher Roblox Corporation Entwickler Roblox Corporation Plattform Xbox Series, PC, iOS, Android Genre Mehrspieler Geschäftsmodell Free to Play

Call of Duty in Roblox – Hobby-Entwickler lassen größten Publisher der Welt alt aussehen

Call of Duty in Roblox: Der „Call of Duty“-Klon in Roblox nennt sich Frontlines. Der First-Person-Shooter hat mit dem offiziellen Spiel nichts zu tun, ist aber sichtlich vom Franchise inspiriert. Auch das Gameplay ist an Call of Duty angelehnt. Es gibt moderne Waffen, taktischen Sprint, sliden und alles, was ein schneller Shooter sonst noch braucht. Hier sieht man den „Call of Duty“-Klon aus Roblox im Video von Haptic.

So kann man das Roblox-„Call of Duty“ spielen: Wer das geklonte Call of Duty in Roblox spielen will, muss lediglich einen Roblox-Account und Roblox heruntergeladen haben. In Roblox kann man dann Frontlines spielen.

Call of Duty in Roblox – Fans sind begeistert vom Shooter

Deshalb feiern Fans das Spiel: Fans sind von der Entwicklung in Call of Duty über die letzten Jahre enttäuscht. In Modern Warfare 2 gilt „Hauptsache die Noobs sind glücklich“. Das Shooter-Franchise wird immer mehr dahin getrimmt, dass es viele Leute kaufen. In den Augen vieler Fans wird die Qualität des Spiels vernachlässigt. Hier ein paar Punkte, die die Community sich wünscht.

Rote Punkte auf der Minimap, wenn jemand schießt

Flüssiges Movement (Schießen im Slide, Nachladen im taktischen Sprint)

Übersichtliche Menüs

Weniger Aufsätze für Waffen

Höhere Time to Kill (TTK)

Gute Maps

Map-Wahl zwischen den Runden

Kein Skillbasiertes Matchmaking

All die Punkte, die Fans sich teilweise seit Jahren von Call of Duty wünschen, sind in Frontlines enthalten. Haptic meint dazu nur „Wir müssen uns echt Gedanken machen, wenn private Roblox-Entwickler […] ein besseres FPS-Erlebnis machen als das aktuelle CoD“.

Call of Duty in Roblox – Shooter begeistert Fans © Activision / Roblox Corporation / Reddit: Akkurat_ (Montage)

Wer von Modern Warfare 2 und Warzone 2 genug hat, sollte dem „Call of Duty“-Klon in Roblox definitiv eine Chance geben. Zwar zählt das Spiel nicht zu den besten 20 Shootern 2023, eine nette Abwechslung ist es dennoch. Und wenn Frontlines weiter mit Updates versorgt wird, könnte es nächstes Jahr den Sprung auf die Liste schaffen. Vielleicht leistet es dann der Shooter-Hoffnung The Finals Gesellschaft, das das Genre auf den Kopf stellen könnte.