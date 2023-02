Call of Duty verteilt einen bewaffneten Samurai kostenlos in Season 2

Von: Philipp Hansen

Call of Duty verteilt einen bewaffneten Samurai kostenlos in Season 2 © Activision

In Season 2 von MW2 und Warzone 2 verschenkt Sony einen Charakter und 2 starke Waffen. So gibt es das Kampfpaket kostenlos in Call of Duty.

Hamburg – Warzone 2 setzt in Season 2 voll auf den Weg des ehrenhaften Samurai und eine neue, japanische Map. Passend dazu verschenkt Call of Duty einen neuen Oni-Skin zum Herunterladen. Das Kampfpaket zu Season 2 bietet den Operator und 2 Waffenbaupläne sowie Cosmetics. Alle Inhalte sind für das CoD-BR Modern Warfare 2.

ingame.de verrät, wie man das Mini-DLC gratis downloadet und wer in leider leer ausgeht:

Mehr zum Thema Warzone 2 und MW2 verschenken in Season 2 einen kostenlosen Samurai mit Waffen

Alle Inhalte des Kampfpakets sind für den kompletten Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare 2 (MW2) und Warzone 2 (inklusive DMZ). Beide Spiele teilen sich den kompletten Fortschritt und auch den Battle Pass. Hier kommt der Haken, man muss MW2 oder Warzone 2 auf PS4 oder der PS5 zocken und ein aktives Abonnement bei PlayStation Plus haben.