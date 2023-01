Call of Duty bannt ehrliche Spieler, wenn sie gut sind – Anti-Cheat außer Kontrolle

Call of Duty: Warzone 2 bestraft ehrliche Spieler wie verdächtige Schummler mit Shadowbans. Streamer in liefern wütende Video-Beweise.

Santa Monica, Kalifornien – In Warzone 2 berichten viele Spieler davon, Opfer eines Shadowbans geworden zu sein. Erst wurde auf den Cheat-Verdächtigen herumgehackt, doch jetzt zeigt sich, dass das Anti-Cheat-System von Call of Duty wohl wirklich außer Kontrolle ist. Ehrliche Streamer, Profis und ‚Normalos‘ werden reihenweise fälschlich bestraft, sobald sie eine bestimmte Anzahl an Kills schaffen.

ingame.de erklärt, warum man in Warzone 2 aufpassen muss:

Besonders ärgerlich ist die Situation, da Call of Duty zum Start von Modern Warfare 2 und Warzone 2 mit Versprechen von einem neuen, verbesserten Anti-Cheat-Programm tönte. RICOCHET solle Cheater noch besser erkennen und die ehrlichen Spieler beschützen. Aktuell ist der Schutz-Mechanismus wohl aber viel zu aggressiv eingestellt.