Call of Duty Warzone: Loadout Drop wird zur tödlichen Waffe mit diesem Bug

Autsch!

Eigentlich soll der Loadout-Drop von Call of Duty Warzone euch mit Nachschub versorgen. Jedoch kann er auch mit diesem Bug zur tödlichen Waffe werden.

Call of Duty Warzone von Activision spielen mehr als 30 Millionen Spieler.

von spielen mehr als 30 Millionen Spieler. Der Entwickler Infinity Ward nimmt Wöchentlich Updates am Titel vor.

nimmt Wöchentlich Updates am Titel vor. Ein Spieler hat einen neuen Glitch mit einem Lodout Drop gefunden.

Kalifornien - Call of Duty Warzone* ist ein großer Erfolg für den Publisher Activision* geworden, denn nur wenige Tage nach dem Release haben mehr als 30 Millionen Spieler die Battle Royale Auskopplung von Call of Duty Modern Warfare* gespielt. Der Entwickler Infinity Ward aus Kalifornien hat zudem angekündigt in den nächsten Wochen noch weitere Updates mit neuen Karten aus Modern Warfare 2* für Call of Duty Modern Warfare zu veröffentlichen. Nun hat ein Spieler einen Glitch in Warzone gefunden, der einen Loadout Drop zu einer gefährlichen Waffe verwandelt.

Call of Duty Warzone von Activision: Loadout Drop wird zu gefährlicher Waffe

Bei Call of Duty Warzone von Activision probieren die Spieler fast alles aus, um sich einen Vorteil gegenüber den anderen Teilnehmern zu verschaffen. Der Reddit User "SuperSonik319" hat es mit einer Kombination aus Munitions-Box und Loadout Drop geschafft die Drop-Kiste in eine gefährliche Waffe zu verwandeln.

Kurz nachdem der Spieler den Loadout Drop anfordert und dieser vor ihm landet, wirft er eine Munitions-Box gegen die Kiste. Daraufhin fängt diese an sich ruckartig nach Vorne zu bewegen und so über die Map von Call of Duty Warzone zu ruckeln.

Call of Duty Warzone: Lodout Drop Glitch endet tödlich für Erfinder

Leider geht die Geschichte mit dem ruckelnden Lodout Drop in Call of Duty* Warzone für den Verursacher nicht gut zu Ende. Nachdem er und sein Team die Kiste verfolgen und diese anfängt langsam an einer Wand hoch zu ruckeln, gelangt er unter die Kiste und wird von ihr erschlagen.

+ Call of Duty Warzone ist bei den Spielern immer noch sehr beliebt © Activision

Ein User kommentiert das ganze lustig mit: "Das passiert, wenn eine unaufhaltsame Kraft auf ein unbewegtes Objekt trifft." Der Entwickler Infinity Ward aus Kalifornien musste schon mehrere Glitches auf Call of Duty Warzone entfernen, da Spieler es geschafft hatten in Bereiche der Karte zu kommen, die eigentlich nicht dafür gedacht waren.

Es gibt aber nicht nur Lobeshymnen für Call of Duty Warzone, denn einige Fans sind mit den Ausrüstungen im Gulag nicht zufrieden* (ingame.de* berichtete). Nun wird vom Entwickler Infinity Ward gefordert das Problem anzugehen.

