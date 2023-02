Carsten Stahl flucht über Baerbock – YouTuber zerpflückt seine „peinliche Ansage“

Von: Josh Großmann

Durch den Russland-Ukraine-Krieg fühlt sich Carsten Stahl dazu verpflichtet, harte Worte an die Regierung zu richten. Der YouTuber „Staiy“ ist anderer Meinung.

Berlin – Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine hält Menschen auf der ganzen Welt in Atem. Waffenlieferungen sorgen für Angst unter Unbeteiligten, sodass Carsten Stahl – Laienschauspieler und ehemaliger Abgeordneten-Kandidat der Freien Wähler Berlin –in einer YouTube-Ansage nach der „Ermächtigung“ für diese Entscheidungen fragt. Der Polit-YouTuber und Twitch-Streamer Staiy nimmt das „peinliche“ Statement von Carsten Stahl auseinander.

Carsten Stahls „peinliche Ansage“ gegen die Bundesregierung – Staiy hält ihn für einen „Schwurbler“

Was ist passiert? Dass manche Influencer und Prominente zu Krisenzeiten mit ihrer Reichweite etwas verändern wollen, ist spätestens seit der Corona-Pandemie kein Geheimnis mehr. Durch seine umstrittenen Maßnahmen zur Gewaltprävention ist Carsten Stahl berühmt geworden und versuchte sich 2021 auch in der Politik. Als Kandidat für die Freien Wähler Berlin trat er jedoch aus seiner Partei aus, als diese für die Impfpflicht stimmte.

In einem Video auf YouTube titelt Stahl „Ich wollte mich dazu nicht äußern, aber wer hat Sie ermächtigt?“ und richtet harsche Worte an die Bundesregierung – speziell an Olaf Scholz und Annalena Baerbock. „Ihr entscheidet, ohne uns zu fragen“: Dem ehemaligen Laienschauspieler steht die Sorge ins Gesicht geschrieben, als er sich für Volksentscheide und mehr Beteiligung bei schwierigen Entscheidungen wie Waffenlieferungen einsetzt.

Carsten Stahl meckert über den Staat – YouTuber nimmt seine „peinliche Ansage“ auseinander © YouTube: Carsten Stahl (Montage)

YouTuber und Twitch-Streamer Staiy reagiert auf seinen Kanälen oft auf Inhalte zu politischen Themen, sodass die Ansage von Carsten Stahl keine Ausnahme in seinem Content darstellt. Durch einen großen Leak auf Twitch ist bekannt, dass zu den deutschen Top 20 Streamern mit dem höchsten Einkommen gehört.

Relativ schnell meint Staiy zu wissen, womit er es bei dem Mann im Video zu tun hat: „Die Schwurbler haben sich gehalten. Ich wusste nicht, dass Carsten Stahl ein Schwurbler ist“. Der Polit-YouTuber nennt seine Reaktion „Carsten Stahls peinliche Ansage an unsere Regierung“.

Staiy nimmt „peinliche Ansage“ von Carsten Stahl auseinander – „Mach dir keine Sorgen“

Das sagt Staiy: Auch wenn Stahl immer wieder betont, wie übergangen er sich von der Politik und den zuständigen Akteuren fühlt, erklärt Staiy den Grund dafür: „Da Frau Baerbock eine gewählte Volksvertreterin ist – auch wenn er sie vielleicht nicht gewählt hat – ist das im Rahmen einer parlamentarischen Politik vollkommen legitim“. Die Reaktion von Staiy haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Auch die steigende Angst vor einem Atomkrieg, versucht der YouTuber zu lindern. Die russische Propaganda würde schon seit Beginn des Konflikts mit dem Einsatz nuklearer Waffen drohen – und selbst wenn es so weit kommen würde, wäre es vermutlich auch für Carsten Stahl vorbei.



„Es gibt keine Bunker und keine Verstecke, die vor den Konsequenzen eines globalen Atomkriegs, der ausbrechen würde, irgendwen schützen. Die Anzahl der Waffen, die dann losgehen … Bruder, mach dir keine Sorgen.“

Staiy kann nachvollziehen, dass Carsten Stahl und viele andere Leute Angst haben und etwas verändern wollen. Doch hält er nichts davon, wenn sich Leute wie Experten aufführen. Entscheidungen über Waffenlieferungen sind nur kleine Teile in einem großen Entscheidungskonstrukt der Demokratie. Staiy wütete gegen Twitch und drohte zu YouTube zu wechseln, da ihm Anpassungen am Gehalt vorgenommen werden.

„Es ist sehr merkwürdig, etwas zu sehen und zu sagen: ‚Ich hab da keinen Einfluss drauf‘“, schließt Staiy in seinem Video auf YouTube, was zeigt, dass er die emotionale Reaktion von Stahl versteht. Doch wünscht er dem „Schwurbler“, dass er aus seinem „Loch“ herauskomme und eine „gute Besserung“.