Casino-Streamer nimmt Streamerin ins Visier

Von: Janik Boeck

Scurrows Twitch Gericht Anwalt © Imago / Scurrows Twitch (Montage)

Ein Casino-Streamer wettert gegen Shurjoka.

Berlin – In den Beef gegen Pia Scholz, besser bekannt als Shurjoka, hat sich nach KuchenTV und MontanaBlack der nächste Streamer eingemischt. Theodor Bottländer, bekannt als Scurrows und einer der bekanntesten deutschen Casino-Streamer auf Kick, äußerte sich zu den gegen ihn vorgebrachten Anschuldigungen der sexuellen Belästigung. Auf YouTube veröffentlichte er ein Video, in dem er einen angeblichen Gegenbeweis zeigte und brachte damit viele auf seine Seite.

ingame.de erklärt den Hintergrund der Vorwürfe und verrät was an den Gegenbeweisen dran ist.

Shurjoka hat KuchenTV wegen Verleumdung und Rufmord angezeigt. Auf den Zug dieser Auseinandersetzung sind allerlei andere Influencer*innen aufgesprungen. MontanaBlack meinte, Shurjoka sei wie er selbst in jungen Jahren.