FIFA 23: Beste Lengthy-Spieler – Gegner haben keine Chance

Von: Aileen Udowenko

FIFA 23: Die besten Lengthy-Spieler – So hängt ihr eure Gegner gnadenlos ab © EA/imago (Montage)

In FIFA 23 hat ein Beschleunigungstyp die Nase ganz weit vorne. Denn mit Lengthy-Spielern verschafft man sich einen entscheidenden Vorteil auf dem Feld.

Hamburg – FIFA 23 wurde erst vor einer Woche releast, aber schon jetzt zeigt sich, wenn man auf die richtigen Spieler setzt, bekommt man einen gewaltigen Vorteil. Und aktuell mischen gerade Lengthy-Spieler die Matches auf, denn diese lassen ihre Gegner in Laufduellen alt aussehen.

ingame.de listet die besten Lengthy-Spieler in FIFA 23 auf und erklärt, warum sie unverzichtbar sind.

In den letzten Tagen haben sich besonders die Lengthy-Spieler auf dem Feld als äußerst nützlich bewiesen. Diese brauchen zwar etwas länger als zum Beispiel die Explosive-Spieler für ihren Antritt, aber besitzen dafür ein insgesamt deutlich höhere Lauftempo. Dadurch sind diese Spieler in Laufduellen fast unschlagbar und sollten in jedem guten Team vertreten sein.