CoD Warzone 2 bringt mit dem neuen Update die größte Änderung seit 7 Monaten

Von: Philipp Hansen

CoD Warzone 2 bringt mit dem neuen Update die größte Änderung seit 7 Monaten © Activision

Warzone 2 ändert sich mit Season 4 grundlegend. Spieler und Profis feiern das Update, das den Shooter fair und endlich taktisch macht.

Hamburg – Warzone 2 hört 7 Monate nach Release auf seine Spieler und bringt in Season 4 ein richtig tolles Update. Im BR haben alle jetzt mehr Leben. Endlich hat sich die TTK erhöht, man braucht nun also länger, um Gegner zu besiegen. Das stellt Call of Duty auf den Kopf, denn die Meta ändert sich, Präzision ist plötzlich viel wichtiger. Profis und ‚Normalos‘ schwärmen einheitlich vom neuen Spielgefühl.

ingame.de verrät, warum eine kleine Änderung so wichtig für Warzone 2 ist:

Durch das erhöhte Leben hat man nun endlich die Chance, einen Kampf in Warzone 2 zu ‚resetten‘. Das heißt, Spieler haben endlich genügend Zeit, um zu fliehen oder zu kontern. Man kann jetzt noch schnell in Deckung huschen, bevor man direkt ins digitale Jenseits geballert wird. Oder Spieler können tatsächlich zurückzuschießen.