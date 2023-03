Crime Boss: Gangster-Spiel mit Chuck Norris und Vanilla Ice lässt die 90er aufleben

Von: Janik Boeck

Crime Boss: Rockay City lässt die 90er Action-Helden wieder aufleben. Chuck Norris macht sich erneut auf Gangster-Jagd – und die Spieler müssen ihm entkommen.

Hamburg – Die 90er sind die Geburtsstunde von Popkultur-Meilensteinen. Pulp Fiction, Pokémon, Tomb Raider, Nirvana oder Terminator – es war laut, bunt und oder es hat ordentlich gekracht. Daran hat sich zwar irgendwie gar nicht so viel geändert, trotzdem fühlen sich Filme und Spiele von damals einfach anders an. Nostalgiker dürfen sich deshalb jetzt freuen. Mit Crime Boss: Rockay City kommen die 90er Jahre zurück auf den heimischen Bildschirm. So schneidet das Spiel in der Preview ab.

Name des Spiels Crime Boss: Rockay City Release (Datum der Erstveröffentlichung) 28. März 2023 Publisher (Herausgeber) 505 Games Entwickler Ingame Studios Genre Actionspiel, First Person Shooter Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC

Crime Boss Rockay City belebt die 90er wieder – Chuck Norris und Vanilla Ice sind zurück

Worum geht es in Crime Boss? Die Handlung von Crime Boss: Rockay City ist schnell erklärt. Spieler übernehmen die Rolle von Travis Baker, gespielt von Michael Madsen (Reservoir Dogs, Kill Bill Vol 1. + 2.). Der hat ein Ziel und das ist der größte Gangster-Boss in Rockay City zu werden. Dabei hat er neben anderen Gangs auch Sherriff Norris verfolgt (gespielt von Chuck Norris).

Diese Ikonen spielen mit Michael Madsen und Chuck Norris sind nicht die einzigen Top-Stars der 90er, die Crime Boss: Rockay City Gesicht, Stimme und einen Haufen Charme verleihen. Die weiteren Figuren werden gespielt von Kim Basinger (Batman), Vanilla Ice (Ice Ice Baby), Damion Poitier (Jarhead), Danny Glover (Lethal Weapon 1-4), Danny Trejo (Machete) und Michael Rooker (Guardians of the Galaxy).

Ein Fun Fact zu Chuck Norris: Die Entstehung von Crime Boss: Rockay City hat uns übrigens einen „Chuck Norris“-Witz beschert. Während alle Schauspieler in die Studios kamen, um ihre Rollen einzusprechen, blieb Chuck Norris zuhause auf seiner Farm. Stattdessen musste das Team zu ihm fahren, um das Spiel vertonen zu können.

Crime Boss Rockay City macht Spaß – der Koop-Modus überzeugt in der Preview

Der Koop-Modus ist ein netter Zeitvertreib: Wir konnten in der Preview nur den 4-Spieler-Koop von Crime Boss: Rockay City spielen. Darin spielt man unterschiedliche Story-Szenarien, die aus je drei verschiedenen Leveln bestehen. Am Ende jedes Levels gibt es eine Bewertung von bis zu 3 Sternen und am Ende eines Szenarios eine Zusammenfassung.

Crime Boss: Rockay – City Koop macht vieles richtig © 505 Games (Montage)

Dadurch verdient man dann eine Währung, mit der man sich neue Charaktere und Waffen kaufen kann. Das ist auch wichtig, denn jeder Charakter hat in Crime Boss: Rockay City unterschiedliche Stärken. Außerdem können die Figuren während einem Szenario abnippeln. Jede Figur hat eine unterschiedliche Menge Leben. Sind diese in einem Szenario aufgebraucht, ist die Figur für diesen Durchlauf nicht mehr spielbar. Startet man das Szenario erneut, kann man die Figur aber wieder spielen.

Eine ähnliche Mechanik soll sich auch im Einzelspieler-Modus befinden. Stirbt dort ein Charakter, auf welche Art auch immer, ist er für den Rest der Geschichte raus. Wie genau das aussieht, ist noch nicht ganz klar. Allerdings soll das dafür sorgen, dass niemand zweimal die gleiche Handlung in Crime Boss: Rockay City erlebt.

Zwischen den Leveln gibt es dann immer wieder Cutscenes, in denen der Cast zeigt, was ihn ihm steckt. Die Missionen selbst sind dafür recht einfach gehalten. In der Regel heißt es: Geh zu Punkt X, klau die Drogen oder das Geld und verschwinde wieder. Klingt zwar simpel, macht aber Spaß – und die stärker werdenden KI-Gegner sorgen für ordentlich Spannung.

Crime Boss Rockay City macht Spaß – aber wird es auch ein Hit?

Der Cast bringt belebt das Spiel: Das Highlight von Crime Boss: Rockay City ist ganz klar die Besetzung. Die Schauspieler haben nichts von ihrem Charme aus den 90ern verloren und sorgen auch in diesem Spiel für eine herrlich bekloppte Mischung aus Komik und Action. Allein der Nostalgie-Faktor ist eine Kaufüberlegung wert.

Crime Boss: Rokcay City – Chuck Norris leiht dem Spiel alles, was er hat © 505 Games

Auf die Story kommt es an: Der Koop-Modus von Crime Boss: Rockay City macht zwar Spaß, er allein wird aber kaum reichen, um das Spiel erfolgreich zu machen. Das große Fragezeichen ist daher die Story. Wenn die Geschichte die Mischung aus überdrehter Action und albernen Sprüchen sinnvoll verarbeiten kann, dürfte Crime Boss: Rockay City aber eine Menge 90er-Kinder glücklich machen. Bei einem schmalen Preis von 40 Euro, kann man in dem Fall nämlich nicht viel falsch machen.