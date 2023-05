Parasegel freischalten

+ © Nintendo Tears of the Kingdom: Dungeons kehren endlich zurück © Nintendo

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Janik Boeck schließen

Weitere schließen

Ihr könnt wieder durch die Lüfte gleiten im neuen Zelda. So gibts das Parasegel.

Hamburg – Zelda Tears of the Kingdom ist frisch für die Nintendo Switch erschienen. Der Nachfolger von „Breath of the Wild“ knüpft fast nahtlos an seinen Vorgänger an und sorgt mit frischen Ideen unter Spielern und Kritikern für Begeisterung. Auch viele Items tauchen in „Tears of the Kingdom“ aus dem Vorgängerspiel wieder auf, auch ein besonders praktisches ist dabei: das Parasegel.

ingame.de verrät wie man das Parasegel in Zelda Tears of the Kingdom freischaltet.

Lesen Sie auch Tears of the Kingdom: Parasegel bekommen – hier findet ihr den Gleiter Tears of the Kingdom: Parasegel bekommen – hier findet ihr den Gleiter

Das Parasegel erhalten Sie, anders als im Vorgänger, nicht direkt, wenn das Spiel Sie in die offene Welt entlässt.