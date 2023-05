Datum für Trailer bekannt – Insider enthüllt Termin für EA Sports FC

Von: Joost Rademacher

Datum für Trailer bekannt – Insider enthüllt Termin für EA Sports FC © EA Sports (Montage)

Im Juli will EA sein nächstes Fußballspiel enthüllen. Ein Insider hat das Datum für die Ankündigung und den ersten Trailer von EA Sports FC verraten.

Vancouver, Kanada – FIFA ist tot, lang lebe der FC. 2023 wird EA erstmals nach der Trennung von der Weltfußballorganisation ein neues Fußballspiel veröffentlichen. Das Franchise wird zukünftig EA Sports FC heißen, ein paar erste Eckdaten zu enthaltenen Ligen und Spielmodi sind ebenfalls in den letzten Wochen durchgesickert. Mehr Informationen will der Publisher im Juli bei einem ersten Trailer mitteilen. Den genauen Termin für den ersten Einblick in die neue Fußball-Simulation hat jetzt ein Insider enthüllt.

In einem aktuellen Artikel bei Insider Gaming hat Branchen-Guru Tom Henderson seine backfrischen Informationen zu EA Sports FC geteilt. Dass EA den Reveal des Spiels für Juli 2023 geplant hat, ist kein Geheimnis. Henderson hat in seinem Artikel aber genaue Angaben gemacht, wann im Juli mit dem ersten Trailer zu rechnen ist.