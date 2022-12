Der große Kick: Alle Teilnehmer – Diese Twitch-Stars sind beim Trymacs-Event dabei

Von: Janik Boeck

Die Teilnehmer vom großen Kick im Überblick. © Joyn/Instagram: Starletnova/MckyTV/Fritz Meinecke/Chefstrobel (Montage)

Der große Kick von Twitch-Streamer Trymacs wird das große Event-Finale 2022. Doch welche Teilnehmer sind dabei? Wir stellen sie euch vor.

Köln – Am 29. Dezember startet in der Lanxess-Arena in Köln das Event „Der große Kick“ von Twitch-Streamer Trymacs. Dort messen sich zahlreiche Stars im Hallenfußball gegeneinander und die Fans können das Geschehen live vor Ort oder auf Joyn verfolgen. Doch wer ist dabei und woher kennt man die Teilnehmer?

ingame.de stellt alle Teilnehmer vom Großen Kick von Trymacs vor.

Die Liste der bisher bekannten Teilnehmer ist lang. So treten zahlreiche Stars aus der YouTube- und Twitch-Szene auf. Die Kandidaten sind in unterschiedlichen Teams für den großen Kick angekündigt.