Deutschrap-Schwergewicht Olexesh gesteht: „bin auf jeden Fall ein kleiner Gamer“

Von: Sven Galitzki

In einem Interview mit ingame.de offenbarte Deutschrap-Größe Olexesh eine bislang unbekannte Seite und gestand seine Passion fürs Gaming und Modern Warfare 2.

Frankfurt – Olexesh, mit bürgerlichem Namen Oleksij Kossarew, ist eine feste Größe in der Deutschrap-Szene. Der ursprünglich aus der Ukraine stammende Musiker, der beim Frankfurter Label 385idéal unter Vertrag steht, ist bestens bekannt für seinen aggressiven, harten Straßen-Style. Doch was längst nicht jeder weiß: Olexesh hat neben Rap schon seit Kindesalter eine weitere Passion – er zockt richtig gerne Video-Games!

Nicht nur Musik im Kopf – Rap-Star Olexesh spricht über Gaming

Was hat es mit dem Interview auf sich? Erst vor Kurzem nahm Olexesh am offiziellen Teamplay-Event zum Release des neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 in Berlin teil und ließ es dort gegen eine Auswahl von „Call of Duty“-Profis virtuell krachen. Auch ingame.de war vor Ort und recht überrascht, ausgerechnet auf einen harten Rapper bei einem Gaming-Event zu treffen. Das nahmen sie zum Anlass und haben mit dem Deutschrap-Schwergewicht über Gaming gesprochen.

Olexesh und Gaming: Pflichttermin oder Passion?

Da bis dato nicht wirklich etwas über die Gaming-Affinität des Rap-Künstlers bekannt war, wollte zunächst generell klargestellt werden: War das Launch-Event zum neuen Call of Duty ein reiner Pflichttermin oder tatsächlich eine richtige Passion? Ist Olexesh im Herzen nicht nur Rapper, sondern auch Gamer?



Olexesh dazu: „Ich bin auf jeden Fall ein kleiner Gamer. Früher bin ich mit den krassesten Konsolen aufgewachsen, zum Beispiel dem Nintendo oder die erste PlayStation und heute gibt es einfach die PS5.“. Um so überraschter hakte ingame.de dann weiter nach und wollten wissen, was Olexesh denn am liebsten spielt und auf welcher Plattform er unterwegs ist. „Am liebsten zocke ich Kampf- und Action-Games. Die Plattform meiner Wahl ist die PS5.“, so der Rapper.



Olexesh ist nicht nur eine gewichtige Deutschrap-Größe, sondern auch passionierter Gamer. © Activision/imago (Montage)

Rap-Star Olexesh offenbart Gamer-Herz: „bringt mich direkt zurück in meine Kindheit“

Als immer deutlicher wurde, dass Olexesh es durchaus ernst meint mit dem Gaming, wollte man vom Rap-Star wissen, welchen Stellenwert das Zocken von Videospielen für ihn im Alltag hat. Darauf hin erklärte er: „Es ist auf jeden Fall eine gute Beschäftigung nebenbei. Klar, mit den Jahren ist die Zeit dafür eher weniger geworden, aber wenn ich mal zocken kann, dann bringt mich das direkt zurück in meine Kindheit. Miese Flashbacks!“

Und auch Call of Duty ist für ihn kein Neuland, wie der Rapper auf Nachfrage bestätigte: „Zum ersten Mal aktiv habe ich Black Ops 3 - Zombie Chronicles gespielt, danach dann auch immer mal wieder auf locker Modern Warfare und jetzt sowieso das neue MW2.“. Seine Anwesenheit auf dem Launch-Event war also alles andere als Zufall.

Olexesh über Modern Warfare 2: „brutales Spiel geworden“

Nachdem nun klar war, dass in Olexesh ein gestandener „Call of Duty“-Veteran steckt, der sich auch noch durchaus auskennt, stellte sich schon fast automatisch die Frage, was er denn vom neuen Modern Warfare 2 hält. Schließlich ist es für viele einer der wichtigsten Spiele-Releases des Jahres – gerade für CoD-Fans.



„MW2 ist ein brutales Spiel geworden, am besten direkt downloaden und zocken, es ist wirklich anders krass geworden!“, hieß es dazu von Olexesh. Und auch Warzone 2, dem hauseigenen Battle Royale von Call of Duty, gegenüber zeigte sich der Rapper aufgeschlossen: „Das habe ich bisher noch nicht so viel gespielt, werde aber Warzone 2 safe mal spielen, da es wahrscheinlich auch ein krasses Game wird!“

Übrigens, die jeweiligen ersten Teile von Modern Warfare und Warzone haben einen Skin, der Olexesh ziemlich ähnlich sieht – Zufall?

Olexesh kein Einzelfall – Auch andere Rapper zocken gerne

Ok, Olexesh‘s Herz schlägt also tatsächlich für Gaming – das stand nun soweit fest. Doch ist Olexesh hier ein Einzelfall? Wie sieht es generell in der recht rauen Rap-Szene Deutschlands aus? Zocken viele Rapper in ihrer Freizeit? Also Video-Games, nicht im Wettbüro um die Ecke.

Und auch hier folgte eine durchaus aufschlussreiche Antwort: „Ja voll, es gibt einige die auch zocken und davon einige auch genau dieses Game. Ich zocke zum Beispiel mit meinem guten Homie Samir. Auch so hab ich schon gegen den ein oder anderen Kollegen gezockt!“ erklärte der Rap-Star. Und auch das unterstreicht nochmal: Gaming ist längst über das Klischee von „Kellerkindern und Nerds“ hinausgewachsen und im Mainstream angekommen.

Abschließend verriet die Rap-Größe Olexesh noch zudem, ob oder was für Musik er gerne beim Zocken hört. So manch ein Rapper ist ja schließlich bekannt dafür, gerne seinen eigenen Tracks zu lauschen – ob nun beim Sport, beim Autofahren oder eben beim Spielen. Auch hier konnte Olexesh ein weiteres Mal überraschen: „Tatsächlich eher nicht. Ich mag es, mit voller Konzentration im Game zu sein. Also alles zu hören, mich zum Beispiel auf Schritte zu konzentrieren und so. Das bringt auf jeden Fall mehr Action!“. Spätestens hier wurde deutlich: Olexesh ist durch und durch Gamer – und ein ambitionierter noch dazu!