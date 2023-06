Alles zum Early Access von Diablo 4 – Uhrzeit, Day One Patch & mehr zum Start

Von: Philipp Hansen

Alles zum Early Access von Diablo 4 – Uhrzeit, Day One Patch & mehr zum Start © Blizzard

Dank Early Access kann Diablo 4 man schon vor Release komplett spielen. Alles zu Startzeit, Day One Patch und Preload ab 2. Juni auf einen Blick.

Hamburg – Diablo 4 stößt in wenigen Stunden die Pforte zur Hölle auf, in der Nacht auf den 2. Juni 2023 geht es in Deutschland nach über 10 Jahre warten endlich mit einem ‚richtigen‘ Diablo weiter. Damit der Release rund läuft und man gleich zum Start den Early Access von Diablo 4 auf PS4, PS5, PC und Xbox genießen kann, hier Tipps zu Warteschlangen, zum Preload, genaue Uhrzeiten und mehr.

Diablo 4 ist einer der heißesten Spiele-Releases 2023, dementsprechend solltet man sich auf einen wahren Server-Sturm zum Start einstellen. Zwar hat Blizzard versprochen, den Launch so ruhig wie möglich zu gestalten und auch der Server Slam lief deutlich runder als die vorherigen Betas – doch so ganz ist der Schreck von Diablo 3 vor 10 Jahren wohl doch nicht vergessen.