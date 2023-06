Diablo 4 Build: Blitz-Zauberer fürs Endgame zerstört das Spiel

Von: Philipp Hansen

Diablo 4 Build: Blitz-Zauberer fürs Endgame zerstört das Spiel © Blizzard Entertainment (Montage)

Für Diablo 4 ist der Blitz-Zauberer derzeit die beste Wahl, wenn man im Endgame alles schocken möchte. Alle Fähigkeiten, Aspekte und Items auf Deutsch.

Hamburg – Im Diablo 4 sind Zauberer die dominante Kraft im Endgame. Der aktuell wohl stärkste Build setzt voll auf Blitze, hat keinen Mana-Verbrauch und lässt einen den Bildschirm so hart mit Schadenszahlen füllen, dass das Spiel fast abstürzt. Man findet im Guide die komplette Skillung, alle nötigen Aspekte und einzigartigen Items auf Deutsch.

Dieser Build richtet sich wirklich nur an Spieler im Endgame, also nach dem ersten Durchspielen und in höherer Weltenstufe. Auf ingame.de finden Sie aber auch einen starken Zauberer Build für die Levelphase von Diablo 4, mit dem man schnell und einfach druch das Game kommt.