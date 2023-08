„Bin ein verdammter Idiot“ – Diablo 4-Spieler entdeckt erst nach 250 Stunden beste Item-Funktion

Tipp kannte schon Mama

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Philipp Hansen schließen

Weitere schließen

In Diablo 4 kann man viel Zeit beim Leveln sparen, man muss nur lesen oder sich später ärgern. Ein Spieler gesteht einen peinlichen Fehler, den viele machen.

Köln – Diablo 4 zieht Spieler für hunderte Stunden in den Bann. Doch einen Tipp von Mama hätten viele Gamer sich zu Herzen nehmen sollen – sie hätten massig Zeit gespart. Ein User gesteht, dass er erst nach 250 Stunden eine wichtige Funktion entdeckte, die sich ganz am Ende einer Item-Beschreibung ‘versteckt‘. Aber den Fehler machen scheinbar Tausende in Diablo 4.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay, Action-RPG

Diablo 4: Einen Texte zu lesen, hätte Spielern viele Stunden wertvolle Zeit erspart

Hätten sie es gewusst? Diablo 4 hat Suchtpotenzial, keine Frage. Die Spieler stecken Stunde um Stunde in den Grind, immer noch besser zu werden und das mythische Maximallevel 100 zu erreichen. Denn ganz oben angekommen, da kann man die schärfsten Waffen farmen, auf die alle anderen Spieler neidisch gucken oder 30 Billiarden Gold dafür blechen.

Weil der Level-Grind aber zäh wie Gummi wird, wird ständig nach den besten Farm-Spots und Tricks gesucht, um schneller im Level zu steigen. Einen ganz elementaren Trick, vergessen Spieler aber scheinbar immer wieder und verschwenden so wertvolle Lebenszeit.

Trinken nicht vergessen: Was sich wie eine Weisheit von Mami im heißen Sommer anhört, meint in Diablo 4: Man soll immer ein Elixier trinken. Jeder Trank gibt neben seinen Boni (wie Elementar-Widerstand oder mehr Schaden) als allgemeinen Effekt stolze 5 % mehr Erfahrung.

+ Diablo 4: Elixiere geben einen Bonus auf 5 Prozent mehr Erfahrung Bonus. © Blizzard (Montage)

Diablo 4: Spieler entdeckt nach 250 Stunden, wie wichtige Elixiere sind – er ist nicht allein

12 Stunden verschwendet? Auch wenn 5 % mehr EXP erstmal nicht nach viel klingt, hätte es diesem traurigen Spieler direkt über 12 Stunden Zeit gespart. Auf Reddit gesteht User Carmilla31 selbstkritisch, dass er nie die Beschreibung all der schmackhaften Tränke gelesen habe. Erst nach 250 Stunden in Diablo 4 sei ihm aufgefallen, dass man ja eine ganze Menge Level-Grind mit den so einfach herzustellenden Elixieren sparen könne.

Elixiere in Diablo 4 vergessen viele: Doch peinlich muss es dem Spieler nicht sein. Denn auf Reddit geht der Beitrag viral – in Rekordzeit gab es weit über 2.000 Likes und mehr als 500 Kommentare. Da beichten andere Diablo-4-Spieler auch, dass sie erst nach hunderten Stunden den Wert der Elixiere erkannten und meinen scherzhaft, dass sie „verdammte Idioten“ seien. Hätten sie mal unsere Diablo 4 Tipps gekannt, dann wäre das nicht passiert.

Diablo 4 Tipps: Diese 10 Profi-Tipps machen das Leben einfacher

Diablo 4: neuer bester Dungeon zum farmen

Die besten Builds in Diablo 4 für alle Klassen im Ranking

Statt 12 Stunden überflüssigem Level-Grind könnte man beispielsweise alle drei „Der Herr der Ringe“-Filme im Marathon schauen und hätte noch 3 Stunden für das hervorragende Bonus-Material übrig. Man könnte auch die halbe Diablo-4-Kampagne durchspielen (ganz entspannt, ohne Grind). Oder endlich mal einen der guten Vorsätze umsetzen, die einen seit dem 1. Januar plagen und bald verjähren.

Den Fehler, keine Elixiere in Diablo zu schlucken, machen übrigens nicht nur selbsternannte Idioten auf Reddit. Selbst die Entwickler von Blizzard haben das im Video nicht getan. Es gab viel Kritik für das Diablo 4 Gameplay der Entwickler: Blizzard soll das eigene Spiel nicht verstehen.

Rubriklistenbild: © Midjourney