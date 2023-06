In Diablo 4 levelen Spieler umsonst – Müssen in Season 1 wieder neu anfangen

Von: Philipp Hansen

Alle drei Monate fängt man in Diablo 4 auf Level 1 an. Der neue Charakter-Zwang sorgt für Frust, obwohl das Tradition bei Blizzard hat.

Hamburg – In Diablo 4 spielen Millionen Gamer gerade die Kampagne durch oder starten ins Endgame. Doch all der Grind und das Leveln sind quasi für die Katz: denn im Juli fängt man komplett bei 0 mit einem neuen Charakter an, wenn man die neue saisonale Reise und den Battle Pass mitnehmen möchte. Veteranen und neue Spieler streiten, ob das Okay ist.

ingame.de erklärt, wie der saisonale Charakter in Diablo 4 funktioniert:

Zwar ist das System wie damals in Diablo 3 und ähnlich wie Diablo 2, ja. Man darf aber nicht vergessen, dass der kostenpflichtige Season Pass neu in Diablo 4 ist. Es geht also nicht mehr länger nur um eine Ladder, in der die besten Spieler um das Leveln Richtung 100 rennen. Ob Blizzard das Season-System nach der Kritik umstellt, ist fraglich.