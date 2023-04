Diablo 4: Neue Beta angekündigt – Alle Termine, Zeiten und Änderungen

Halten die Server diesmal stand?

Diablo 4 bekommt noch eine Beta für alle mit neuen Inhalten. Im neuen Test sollen die Spieler die Server zerstören, provoziert Entwickler Blizzard.

Hamburg – Diablo 4 startet am 12. Mai in eine überraschende Beta. Wirklich alle Interessierten dürfen diesmal mitmachen und den Download starten. Entwickler Blizzard möchte sehen, ob die Server dem Spieleransturm gewachsen sind. Diablo-4-Beta findet auf auf PC, PS5/ PS4 und Xbox statt und bietet einige Änderungen sowie Neuerungen im Vergleich zu den ersten Test-Phasen.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay, Action-RPG

Diablo 4 Beta: Im neuen Test sollen alle die Server zerstören, sagt Blizzard

Alle Zeiten der Diablo 4 Beta: Die Testphase ist diesmal nur recht kurz, dafür aber auf allen Plattformen. Hier alle Daten und Zeiten im Überblick:

Start: Am 12. Mai, 21 Uhr deutscher Zeit, startet die Diablo 4 Open Beta

Am deutscher Zeit, startet die Diablo 4 Open Beta Ende: Am 14. Mai, 21 Uhr deutscher Zeit schließen die Server das Tor zur Hölle

Wer ideal vorbereitet in die Beta starten möchte, findet hier alle Tricks und Geheimnisse für Neulinge und Rückkehrer: Diablo 4: Die 20 besten Tipps für die Open Beta.

Server Slam in Diablo 4: Blizzard selbst nennt die neue und wohl letzte Diablo 4 Beta den „Server Slam“. Die Entwickler wollen also die Server an ihre Grenzen bringen und schauen, ob die den Ansturm von Millionen Spielern diesmal aushalten.

Brauche man zur Diablo 4 Beta einen Key? Nein, die Beta-Phase vom 12. bis 14. März dürfen alle teilnehmen, ohne besondere Voraussetzungen zu erfüllen. Man findet den kostenlosen Download im Store seiner Plattform. Nur der Zugang zur Closed Beta von Diablo 4 am 17. März war exklusiv für Vorbesteller oder Besitzer von speziellen Keys.

Preload und Downloadgröße: Höchstwahrscheinlich gibt es einen Preload, also einen Download schon vor dem 12. Mai 2023. Wann genau der losgeht, ist noch nicht bekannt – diese Info wird dann hier ergänzt. Und das ist auch bitter nötig, denn je nach Plattform verspeist die Diablo-4-Beta 40 bis fast 90 GB auf den Festplatten. Wer also pünktlich zum Start die neuen Inhalte genießen möchte, sollte bald mit dem vorzeitigen Downloaden anfangen.

Diablo 4: Beta alle Inhalte und Klassen und Neuerungen

Neu in der Mai-Beta: Allzu viel verändert sich nicht, wenn man schon die Open oder Closed Beta von Diablo 4 im März gespielt hat. Doch diese Neuerungen erwarten die Spieler:

Couch Coop: Man kann die letzte Beta im Mai 2023 mit Freunden im Splitscreen erleben (nur auf Konsolen).

Neue Reittier-Trophäe (Mount) für den Sieg über Ashava mit einem Charakter auf Stufe 20 (behält man zum Release).

Cross-Save zwischen allen Plattformen. Der Fortschritt aus der Closed Beta und Open Beta wird jedoch nicht übernommen, alle fangen wieder bei Level 0 an.

Patches und Balance-Änderungen anhand des Feedbacks der Open Beta: Diablo 4 begeistert viele, aber 5 Dinge nerven – Besonders diese Todsünde

Was ist in der Beta spielbar? In der Beta bekommen Spieler einen Vorgeschmack auf die Kampagne von Diablo 4. Alle Inhalte aus dem Akt 1 sind spielbar. Das umfasst die erste Zone, die Zersplitterten Gipfel einer Schneelandschaft, die nach Belieben erkundet werden kann. Dabei lassen sich Charaktere bis maximal Level 25 leveln, doch auch nach Erreichen des Caps können Spieler immer noch weiterzocken. Als Highlight solltet ihr euch am Weltenboss Ashava der Diablo 4 Beta versuchen, der aber nur zu bestimmten Zeiten auftaucht.

Im Zuge der Open Beta werden alle Diablo 4 Klassen, spielbar. Genau die identischen 5 Charaktere sind stehen zum Release zur Auswahl:

Barbar

Zauberer

Totenbeschwörer

Jäger

Druide

Suchen Sie den besten Build für die Klassen der Beta, damit man keinen Fähigkeitspunkt beim Leveln verschwendet, hat ingame.de starke Skillungen von Profis: Bester Build für jede Klasse in der Diablo 4 Beta – mit Level-Guide & auf Deutsch. Wer wissen möchte, welche Belohnungen es fürs Spielen der Diablo 4 Beta gibt, darf sich über süße Welpen freuen.

